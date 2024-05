Dječji programi i serije, poput All That i The Amanda Show, zajedno s mladim talentima koji su doživjeli planetarnu popularnost, postali su nezaboravni dijelovi djetinjstva za mnoge generacije.

Međutim, iza svjetla reflektora krije se mračna tajna optužbi za neprikladno ponašanje, uključujući zlostavljanje, seksizam, rasizam i neprimjerene odnose s maloljetnim zvijezdama i članovima ekipe sa seta.

U najnovijoj seriji „Tišina, snima se: Tamna strana dječje televizije" (Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV) koja će se prikazivati na ID kanalu od 7. travnja u 21 sat, osvjetljava se atmosfera carstva koje je stvorio Dan Schneider.

Premijera serije bit će na HBO Max streaming usluzi kada u ponudu dolazi cijela sezona.