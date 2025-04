Nove premjere filmova i serija u svibnju donosi SkyShowtime

The Americas (4. svibnja) - Iz Prirodoslovne jedinice studija BBC, od kreatora hvaljenih serijala Planet Earth i Blue Planet, višestruko nagrađenih nagradom Emmy®, u suradnji sa studijem Universal Television Alternative Studio, stiže epska serija The Americas. U njoj je hvaljeni glumac, producent i scenarist Tom Hanks po prvi put u ulozi pripovjedača zabavne serije bez scenarija. The Americas će također sadržavati glazbu dvostrukog dobitnika nagrade Oscar® Hansa Zimmera. - Sve epizode bit će dostupne ekskluzivno za streamanje na usluzi SkyShowtime od 4. svibnja.