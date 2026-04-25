Tajne japanske dugovječnosti

Japan je u cijelom svijetu poznat kao zemlja s jednom od najnižih stopa srčanih oboljenja i nevjerojatnim brojem stogodišnjaka. Iako genetika igra određenu ulogu, znanstvenici se slažu da je ključ njihova uspjeha u specifičnom konceptu prehrane. Japanski model prehrane nije samo popis namirnica, već filozofija koja izravno štiti srce i krvne žile.

Snaga iz morskih dubina

Okosnicu japanske prehrane čine riba i plodovi mora, koji se konzumiraju gotovo svakodnevno. Riba poput lososa, skuše i tune bogata je omega-3 masnim kiselinama. Ove dragocjene masti dokazano smanjuju razinu triglicerida u krvi, snižavaju krvni tlak i sprječavaju stvaranje opasnih ugrušaka. Dok se zapadnjačka prehrana često oslanja na crveno meso bogato zasićenim mastima koje začepljuju arterije, Japanci svoje proteine crpe iz izvora koji arterije održavaju elastičnima i prohodnima.

Fermentacija i soja kao zaštitnici

Tradicionalni proizvodi od soje, poput misoa, natto-a i tofua, sastavni su dio svakog obroka. Fermentirana soja sadrži specifične enzime (poput nattokinaze) koji izravno djeluju na razbijanje naslaga u krvnim žilama. Osim toga, soja je izvrstan izvor izoflavona, biljnih spojeva koji pomažu u regulaciji kolesterola. Zamjena životinjskih proteina biljnim proteinima iz soje drastično smanjuje rizik od srčanog udara, što je vidljivo u statistikama japanske populacije.

Zeleni čaj i obilje povrća

Japanci piju zeleni čaj, posebno matchu, umjesto zaslađenih pića ili prevelikih količina kave. Zeleni čaj je prepun katehina, moćnih antioksidansa koji štite endotel - unutarnju stijenku krvnih žila - od oksidativnog stresa i upala. Uz to, obroci su uvijek upotpunjeni sezonskim povrćem i algama. Alge su bogate kalijem i magnezijem, mineralima koji su presudni za održavanje stabilnog ritma srca i regulaciju natrija u tijelu.

Disciplina "Hara Hachi Bu"

Osim onoga što jedu, važno je i kako jedu. Koncept Hara Hachi Bu nalaže da se jede dok se ne osjeti 80% sitosti. Ovakav pristup sprječava prejedanje i pretilost, koja je jedan od glavnih faktora rizika za bolesti srca. Manji obroci servirani u mnogo malih posudica vizualno zadovoljavaju apetit, dok tijelo prima točno onoliko energije koliko mu je potrebno, bez opterećivanja metabolizma.

Japanski koncept prehrane nudi jednostavan, ali moćan recept za zdravo srce: mnogo ribe, fermentirane hrane, zelenog čaja i svjesno uživanje u umjerenim porcijama. Usvajanjem barem nekih od ovih principa možemo značajno smanjiti upalne procese u tijelu i osigurati svom srcu dug i vitalan rad.