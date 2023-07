Tajna vječnih tenisica - starke

Sigurno ih i vi imate nekoliko u kolekciji. U moru raznih vrsta, oblika i boja tenisica one su lako prepoznatljive po bijelom gumenom vrhu, krpenom materijalu, rupicama za zrak i bijelim vezicama. Kako su uopće ove tenisice postale tako slavne da ih nose pripadnici oba spola, svih generacija, svih društvenih slojeva?

Širenje zaraze

Imaju preko 100 godina. Naime, 1917., tijekom prvog svjetskog rata, proizvedene su prve starke zvane Converse All-Stars, isprva namijenjena samo košarkašima. Prvi ih je popularizirao baš košarkaš Chuck Taylor. On je proširio zarazu starki tako da ih je prodavao od vrata do vrata, od grada do grada, prvenstveno košarkaškim timovima u srednjim školama i na koledžima.

Imao je smisla za marketing, a ostalo je povijest. Neko vrijeme su nosile puno ime po njemu: Chuck Taylor All-Star.Bile su posebno popularne tokom Drugog svjetskog rata, kad ih je američka vojska nosila kao službenu obuću za vježbe. A model kakav danas znamo nije se promijenio od 1949. - bijeli gumeni džon i bijela kapica na prstima. Zašto mijenjati tim koji pobjeđuje?

Bezvremenske tenisice

Ali tek 70-ih i 80-ih godina postale su simbol alternativne subkulture budući da su ih nosili slavni rokeri i punkeri tog doba. Kako se neće toliko popularizirati ako ih nose Kurt Cobain, Ramonesi, Green Day... a kod nas im je bend Crvena Jabuka čak posvetio pjesmu - pod nazivom Starke. Nije ni čudo, jer frontmen tog benda u svojoj kolekciji posjeduje ih čak 200. Otpjevali su ih i Dječaci u pjesmi "Bile starke", u kojoj konstatiraju da 90 posto žena nosi ovu marku tenisica baš bijele boje.

800 milijuna pari

Budući da su, zahvaljujući velikoj popularnosti, cijene ovih tenisica poprilično porasle u odnosu na onu početnu cifru, ljudi sve češće kupuju i ne markirane "starke" odnosno one koje nisu "conversice" te samim time nemaju ni njihovu cijenu.

Tako starke po dosta jeftinijoj cijeni možete pronaći, između ostalog, u novom Eurospinovom katalogu, osobito dječje modele - možete pronaći razne boje po povoljnim cijenama. Istraživanja pokazuju da se svake 43 sekunde prodaju jedne starke, a ukupno je prodano više od 800 milijuna pari.

Samo u Americi, preko 60 posto stanovnika u nekom razdoblju posjedovalo je starke. Ali čak do 1971. postojali su samo crni i bijeli modeli, nakon čega je Converse ipak odlučio eksperimentirati s bojama. Danas nema koju boju starki ne možemo zamisliti, ali bile one jednobojne, tigraste, zebraste ili točkaste, to su uvijek starke.

Tajna poderanih starki

Ima jedna popularna teza među mladima da su starke najudobnije onda kad su poderane. Na taj način se često relaksira svečanija odjeća, neutralizira se opuštenijom obuću. Sociološki gledano, umjereno poredana obuća šalje poruku da si dostupan, otvoren za razgovor, nisi nedodirljiv. A i svi smo već nekako programirani da nam to vizualno privlačno izgleda. Ako ipak više volite da izgledaju uredno, evo nekoliko savjeta kako ih pravilno oprati.

Neodoljiva lakoća kombiniranja

Možda je tajna stari upravo u toj jednostavnosti, kombinacije platna i gume koja pristine na sve kombinacije. Možemo čak vizualizirati starke uz vjenčanicu, i izgledat će atraktivno. Jedno je sigurno, modni trendovi se mijenjaju, ali neki komadi su vječni.

Mala crna haljina i bijele starke.