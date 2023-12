Svjetionik na Susku

Rođeni Zagrepčani, Tijana i Davor Perović sa svoje su dvoje djece živjeli uspješan gradski život, a onda su 2016., na pjeskovitoj plaži otoka Suska osjetili spokoj i mir za kojim su čeznuli i donijeli odluku: preselit će se!

Obitelj Perović živi i radi otoku Susku. Užurbanost glavnog grada zamijenili su mirnim životom u prirodi, uživaju u svakom trenu, a nama poručuju - učinite isto i neće vam biti žao. Kći Paula imala je pet godina, sin Josip tri kada su se Perovići preselili na Susak. Neko su vrijeme živjeli od ušteđevine i sezonskih poslova, a nakon što je stari svjetioničar otišao u mirovinu, Davor se prijavio na njegovo mjesto pa danas, kao prava svjetioničarska obitelj, Perovići u svom novom domu žive život koji su sanjali.

Sve vrijeme dana je posvećeno njima, planiraju ga po sebi i onako kako oni žele. S Danielom Lackom su u posljednjoj epizodi dokumentarnog serijala Zov divljine podijelili svoje izazove i radosti života na izoliranom mjestu, otkrili kako se prilagođavaju divljini, kako odgajaju djecu te nalaze sreću u jednostavnosti otoka Suska.

"Suprug je od malih nogu zaljubljenik u otok. Što je bio stariji to ga je sve više vukla ta jednostavnost prirode. Ja sam došla prvi put s njim na Susak prije 15 godina i tada me preplavio osjećaj mira koji nisam nigdje drugdje osjetila. Često smo pričali i maštali kako bi bilo ostati, sve do jednog dana kada smo se pogledali na plaži i jednostavno znali - to moramo napraviti! Više ništa nije bilo bitno tog trena. Djeca su bila presretna, iako su bili jako mali, a njih je najviše veselila pomisao da ćemo svi stalno biti skupa", otkriva Tijana Perović

Život je divno putovanje, ako mu to dopustite

Izađite van, provodite što više vremena u prirodi i u aktivnostima koje vas najviše privlače i vesele, sve ostalo doći će samo po sebi. Iako još uvijek preispituje svoju odluku o životu u divljini, voditelj ZOVA DIVLJINE Daniel Lacko kaže da je sretan što upoznaje ovakve ljude koji mu, poput svjetionika, osvjetljavaju put: "Snimajući ovih šest epizoda serijala zaljubili smo se u sve naše protagoniste, čije su nas priče dirnule i zamislile. Želimo ih čuti još, želimo upoznati nove zanimljive ljude, njihove sudbine i poglede na svijet. Nadamo se da će isto htjeti i gledatelji i urednici i da ćemo na svestrano zadovoljstvo krenuti snimati novu sezonu."

Dok ju željno čekamo, zanimljivu priču o životu obitelji Perović na otoku Susku pogledajte u dokumentarnom serijalu Zov divljine na HRT1, u utorak 19. prosinca u 20:45