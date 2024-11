Svijet je pun raznih tehničkih propusta

Od prazne baterije do gubitka GPS signala, tehnički kvarovi mogu glavne životne trenutke pretvoriti u stresne situacije. Novo istraživanje, koje je povodom dolaska na tržište najtanjeg pametnog preklopnog telefona na svijetu HONOR Magic V3 provedeno na uzorku od 9000 odraslih Europljana, otkrilo je na koji način tehnološke greške utječu na ljudske živote. Pritom je 1 od 3 ispitanika istaknulo zabrinutost zbog tehničkih kvarova koji bi mogli "pokvariti" važne životne trenutke, dok je njih 76 % priznalo kako je zaista doživjelo tehnički kvar u ključnom životnom trenutku.

Najstrašniji tehnički kvar? Prazna baterija na telefonu u krivom trenutku. Gotovo polovica ispitanika (42 %) istaknula je kako ih je prazna baterija najčešće neugodno iznenadila tijekom značajnih životnih trenutaka, kao što su rođenje djeteta, selidba ili vjenčanje.

Videopozivi još su jedan izvor tjeskobe, pa 49 % sudionika u istraživanju otkriva da su nervozni kada utišaju mikrofon ili isključe kameru tijekom važnog poziva zbog straha da ih se i dalje može vidjeti ili čuti. Čak 2 od 5 (41 %) ispitanih priznalo je da je reklo ili učinilo nešto neugodno tijekom videopoziva jer su mislili da ih nitko ne može vidjeti ili čuti.

Neki od najčešćih tehničkih propusta s ​​kojima su se ispitani susreli uključuju slučajno pozivanje nekoga u džepu (36 %), zaboravljanje punjača pri odlasku (35 %) i razbijanje zaslona telefona (27 %). Ovi tehnički kvarovi, zbog nepouzdane tehnologije, neugodni su u bilo kojem trenutku, ali tijekom važnih životnih trenutaka postaju posebno frustrirajući.

HONOR je razigrano prikazao kakav je utjecaj nepouzdane tehnologije na one koji traže ljubav, kroz parodičnu obradu pjesme (I Just) Died in Your Arms Tonight grupe Cutting Crew te glazbeni spot koji prati mladog romantičara koji ne uspijeva pronaći ljubav upravo zbog nepouzdane tehnologije.

"Ljudi se moraju moći osloniti na svoju tehnologiju kako bi se mogli usredotočiti na važne trenutke u životu. Uzmimo za primjer one koji traže ljubav, njima je potreban telefon s dugim vijekom trajanja baterije, odličnom povezanošću i sposobnošću za preživljavanje nemira u turbulentnom svijetu upoznavanja i odlaska na spojeve", naglasili su iz HONOR-a.

Postoje i neugodnije tehničke pogreške, pri čemu je 11 % ispitanika priznalo kako su slučajno poslali flertovsku poruku pogrešnom kontaktu. Njih čak 7 % otkrilo je da su nesvjesno poslali neumjesnu fotografiju pogrešnom primatelju! Iako se ljudska pogreška ne može uvijek izbjeći (dvostruko provjerite kome šaljete tu strastvenu poruku), jasno je da korisnici trebaju pouzdanu tehnologiju koja će im omogućiti bezbrižan život.

HONOR Magic V3 nudi vrhunsko trajanje baterije, izvrsne performanse i vrhunsku izdržljivost, dajući korisnicima povjerenje tehnološki uređaj koji koriste.

Ključni nalazi istraživanja