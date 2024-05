Svi se okreću solarima

Broj sunčanih elektrana je u porastu što govori podatak da ih je na HEP-ovu mrežu s 31. ožujkom bilo priključeno 17.697 od čega u kategoriji kućanstava 12.495, a u kategoriji poduzetništva 5202, dok ih je prije nekoliko godina bilo znatno manje.

Kada se razdvoji ukupna priključna snaga sunčanih elektrana od 525,5 megavata na one u poduzetništvu i na kućanstva, dolazi se do toga da kućanstva sudjeluju s 843,8, a poduzetništvo s 441,3 megavata priključne snage na HEP-ovu mrežu.

Možda običnom potrošaču te brojke ne govore puno, ali kada se raščlane na broj priključaka po godini, jasno je da interes za ugradnjom sunčanih elektrana stalno raste.

Ne tako davne 2019. godine na HEP-ovu su se mrežu priključila 103 kućanstva i 153 poduzeća sa sunčanim elektranama. Taj je broj iduće tri godine rastao, ali je ostajao u troznamenkastim okvirima. Nagli skok dogodio se 2022. godine s pojavom energetske krize kada se na mrežu priključilo 2457 kućanstava i 576 poduzetničkih subjekata. Prošle godine rast broja priključaka bio je još izrazitiji što ukazuje podatak da je 6747 privatnih i 1846 poduzetničkih objekta na svoje objekte postavilo solarne panele.

Razloga za rast broja sunčanih elektrana je više, a među glavnima se ističu neizvjesnost vezana za cijenu električne energije te poticaji koji se nude za postavljanje obnovljivih izvora energije.

Koprivničko-križevačka županija već nekoliko godina kućanstvima nudi poticaje za ugradnju sunčanih elektrana, a zbog sve većeg interesa građanstava ukupna svota novca za tu namjenu u njezinom proračunu raste. Ovaj tjedan ta županija zaključit će poziv na natječaj ukupne vrijednosti 300.000 eura putem kojeg korisnici mogu ostvariti do 50 posto donacija, ali ne više od 3.000 eura za postavljanje sunčane elektrane.

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije Marijan Štimac, kaže da je do sada zaprimljeno 99 zahtjeva, a 2021. godine kada je za tu namjenu u proračunu bilo osigurano 100.000 eura bilo ih je 28.

Padaju li zaista cijene solarnih panela?

S obzirom da se u javnosti govori kako cijene panela neprestano padaju, upitali smo Štimca je li to točno.

On podsjeća da je država 2022. godine ukinula PDV na sunčane elektrane pa se očekivao pad cijena, ali to se nije dogodilo. Istina jest da je nekim solarnim panelima pala cijena, ali riječ je o kineskim, uglavnom starijim pločama koje su ostale na zalihama, kaže Štimac. Napominje da su te ploče manje učinkovite od onih koje danas izlaze iz tvorničkih pogona. Stoga se u uvjetima natječaja Koprivničko-križevačke županije zahtjeva ugradnja kvalitetnijih panela, tvrdi Štimac. Pritom dodaje je dobro to što se cijena panela pa i sunčanih elektrana stabilizirala, odnosno ne poskupljuje.

"Svi govore o cijeni solarnih panela, ali valja znati da su oni najjeftinija komponenta sustava koji se sastoji od više dijelova", kaže Štimac te navodi pretvarač kao jedan od skupljih dijelova, a tome treba pridodati i montažu.

Štimac dalje objašnjava kako prosječno kućanstvo koje se ne grije na struju, troši otprilike 4500 kilovatsati struje na godinu. Za takvo kućanstvo, ugrubo rečeno, potrebno je izdvojiti 6500 eura za kupnju i postavljanje sunčane elektrane po principu ključ u ruke. Sa subvencijom koja iznosi 3000 eura ispada da investitor izdvaja svega 3,500 eura. Prema toj računici, povrat sredstava je četiri do pet godina što je više nego isplativo, jer je potrošnja kućanstva za električnu energiju idućih 20 do 25 godina svedena na nulu.

No, ako se energija troši i na grijanje i klimu treba uložiti znatnija sredstva, ali i to je dugoročno gledano dobro ulaganje.

Sugovornik u kalkulaciju o ugradnji solarnih elektrana za kućanstva uvodi još jedan element koji utječe ili će utjecati na isplativost postavljanja panela na krovove obiteljskih kuća i stambenih zgrada.

Naime, država trenutno subvencionira cijenu potrošene električne energije što je čini jeftinijom od tržišne. Budu li, međutim, subvencije ukinute, postavljanje sunčanih elektrana bit će još isplativije, do te mjere da neće biti potrebne subvencije županija, gradova ili Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Definitivno se isplati ugraditi sunčanu elektranu, jer smanjuje izdvajanja iz kućnog budžeta, ali i pridonosi smanjenju ispuštanja štetnih stakleničkih plinova u atmosferu, zaključuje Štimac.