Svakim danom sve zeleniji

Stručnjak za monitore AOC s ponosom objavljuje kako postaje jedan od prvih proizvođača monitora koji je dobio certifikat TCO 9. generacije. Certifikat TCO 9. generacije za monitore objavljen je tek nedavno, 1. prosinca 2021., a AOC s 34 monitora kojima je dodijeljena ta oznaka ima treći najveći portfelj modela s certifikatom TCO na tržištu. U rasponu od 22 do 34 inča, AOC-ovi modeli certificirani TCO-om 9. generacije nude rezolucije od Full HD do 4K, omogućujući korisnicima s različitim zahtjevima da izaberu održivost u pogledu monitora.

Certifikat TCO 9. generacije dodjeljuje se proizvodima koji su dokazano proizvedeni na društveno odgovoran način, uključujući odgovornost i transparentnost lanca opskrbe i upravljanje protukorupcijskim mjerama, te se odgovorno koriste dobivenim mineralima i pažljivo upravljaju prerađenim kemikalijama.

U današnjem svijetu održivost je jedan od primarnih izazova s kojima se suočavaju svi sektori, uključujući i IT proizvode. Put do istinske održivosti trajno je poboljšanje usmjereno na mnoge aspekte, uključujući društveno i ekološki odgovornu proizvodnju, integraciju kružnih poslovnih modela te produljenje životnog vijeka IT proizvoda i smanjenje e-otpada.

U 2021. AOC je na različite načine pokazao svoju predanost održivom planetu. U veljači su AOC-ovi uredi u Amsterdamu preuređeni te su dobili certifikat ISO 50001 prema europskoj direktivi o energetskoj učinkovitosti (EED). ISO 50001 ima za cilj mapirati tokove energije i odrediti potencijalne uštede. AOC je također prošao vanjsku provjeru ISO 14001 koja utvrđuje zahtjeve za sustav upravljanja okolišem. AOC je definirao dizajn proizvoda s učinkovitim resursima, koristeći manje stiropora, plastike i tinte. Ove godine AOC se nastavio usredotočivati na društvenu odgovornost objavljujući politiku ljudskih prava za cijelu tvrtku s TPV-om i podržavajući dobrotvorne organizacije posvećene gamingu, kao što je dobrotvorna organizacija SpecialEffect u Velikoj Britaniji.

Trenutačna AOC-ova B2B postava usmjerena je na širok spektar profesionalnih korisnika. U rasponu od prijenosnog zaslona osjetljivog na dodir od 15,6 inča do ultraširokih veličina zaslona od 34 inča, razlučivosti od Full HD do 4K, portfelj pokriva različite potrebe - od osnovnih monitora do strojeva za produktivnost s ugrađenim opcijama USB-C povezivanja. Za održiva poduzeća kojima je cilj smanjiti svoj ugljikov otisak AOC-ovi uredski monitori s certifikatom TCO 9. generacije bit će izvrstan izbor.

"Želimo zahvaliti TCO Developmentu na pokretanju ove nove TCO certifikacije 9. generacije, koja dodatno potiče proizvođače poput nas da na tržištu ponude još zelenije proizvode. Zajedno s razvojem TCO-a, podići ćemo razinu održivosti i kružnog gospodarstva na višu razinu", izjavio je Kevin Yang, tehnički voditelj proizvoda i usklađenosti za Europu, CIS & Rusiju za AOC i MMD.

Osnovan 1992. godine, certifikat TCO je treća strana, globalna potvrda održivosti za IT proizvode (prema ISO 14024), neovisna o IT industriji i kupcima, a razvila ju je organizacija TCO Development.

Kada korisnici kupuju proizvode s certificiranom 9. generacijom TCO-a, mogu biti sigurni da proizvod koji su kupili zadovoljava sve stroge kriterije koji potiču društvenu i ekološku odgovornost tijekom životnog ciklusa. U 9. generaciji poboljšani su kriteriji za borbu protiv korupcije i nabavu minerala, proširuju se sigurnosne alternative opasnim tvarima te se nameću ambiciozniji kriteriji za kružno gospodarstvo. Osim toga, dodani su novi pokazatelji uspješnosti održivosti (SPIs), kako bi se kupcima pomoglo da budu informirani prilikom donošenja odluke o održivosti proizvoda.

Potpuni popis uvjeta i zahtjeva koje je potrebno ispuniti te dodatne definicije i pojašnjenja mogu se istražiti u dokumentaciji o certifikatu TCO 9. generacije.

U ovim izazovnim i turbulentnim vremenima s kojima se svijet trenutačno suočava, AOC je iznimno ponosan na ovo postignuće. Uvođenjem tako velikog broja visokoodrživih proizvoda na tržište AOC ima pozitivan utjecaj na okoliš i društvo kao proizvođač te istodobno omogućuje kupcima da donesu bolji i zeleniji izbor.