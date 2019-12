Suzana i Bruno napokon slobodni

20-godišnja medvjedica Suzana, godinama zatočena kod obitelji Bizik u Markovcu Našičkom, konačno je sretna u svojem zauvijek domu - DANCING BEARS PARKU Belitsa u Bugarskoj. Nju i 40-godišnjeg medvjeda Brunu, koji je 30 godina patio kod obitelji Rimac u Cerni, ljetos su predstavnici međunarodne organizacije FOUR PAWS najprije prebacili u utočište za medvjede u Kuterevu. Intenzivno i emotivno spašavanje dva medvjeda odvijalo se sukladno sporazumu s Ministarstvom poljoprivrede.

Udruga Prijatelji životinja, koja je u stalnom kontaktu s organizacijom FOUR PAWS, navodi da su Suzana i Bruno, desetljećima zatvoreni u privatnim zatočeništvima, doživjeli nezamislivo zanemarivanje i zlostavljanje provodeći zatočeni beskrajne dane dok su ispred njihovih malih kaveza paradirali glasni posjetitelji od kojih se nisu mogli sakriti.

„Suzana je nakon oslobađanja iz betonskog ograđenog prostora od 20 m², gdje je provela mnoge godine života, iskazivala goleme psihičke probleme i izraženo stereotipno ponašanje kao što je grickanje šapa i koračanje naprijed-nazad. U privremenom utočištu u Kuterevu počela se oporavljati, no šteta na njezinu psihičkom zdravlju bila je tolika da je trebala posebnu njegu pa je prebačena u utočište u Bugarskoj", kažu iz Udruge. Dodaju da je Suzana, nakon premještanja u utočište gdje je izgrađen poseban prirodan prostor koji još bolje zadovoljava njezine potrebe, vjerojatno prvi put u životu osjetila travu pod nogama. Već je stekla povjerenje u čuvare koji strpljivo brinu o njoj, puno je mirnija i prilagođava se životu na slobodi, u prirodnom okolišu.

„Bruno je, nakon tri desetljeća zatočeništva, bio u posebno lošem stanju, potpuno pokvarenih zuba zbog griženja rešetki i neadekvatne prehrane i vidljivo pothranjen jer nije mogao jesti zbog bolova. Nakon što mu je pružena veterinarska skrb i njega, dobro se prilagodio u utočištu u Kuterevu gdje provodi mirne umirovljeničke dane", zadovoljni su Prijatelji životinja. No ističu da još tri medvjeda, Bruno i Mrki kod Željka Oreškovića te Ben kod obitelji Milec u Ruščici, čekaju provedbu Zakona o zaštiti životinja koji još od 1. siječnja 2019. zabranjuje držanje medvjeda u privatnim zatočeništvima.

Njihovo izmještanje u utočišta dio je Sporazuma o suradnji sklopljenog između Ministarstva poljoprivrede i organizacije FOUR PAWS koja u cijelosti snosi troškove liječenja i prijevoza životinja i smještaj u utočišta. Ministarstvo i Državni inspektorat nemaju nikakve troškove, već samo trebaju ispoštovati odredbe Zakona o zaštiti životinja i potpisanog Sporazuma, zbog čega Prijatelji životinja požuruju Ministarstvo da to učini što prije jer je to u interesu životinja i provedbe Zakona. Naime, Zakon je propisao da se medvjedi u privatnom zatočeništvu, osim onih u zoološkim vrtovima i skloništima registriranima pri Ministarstvu poljoprivrede, moraju smjestiti u utočišta do 31. prosinca 2018., što i nakon gotovo punih godinu dana za tri medvjeda još nije učinjeno.

Iz Udruge podsjećaju da nam ne trebaju zgražanja turista koji zatiču zatočene medvjede pred gostionicom i uz prometnice. „Kroz ovaj projekt Hrvatska može pokazati da je dosljedna u provođenju svojih zakona, da je civilizirana zemlja koja ne podržava eksploataciju medvjeda zbog privatnih interesa te da više nijedan medvjed neće biti u privatnom zatočeništvu", zaključuju Prijatelji životinja.

Više o problematici zatočavanja divljih životinja pročitajte na www.prijatelji-zivotinja.hr.