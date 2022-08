Stonesi završili "Sixty" posvetom Charlie Wattsu

Legendarni britanski rockeri počeli su europsku turneju u Madridu 1. lipnja obilježavajući šest desetljeća postojanja.

Nazvana 'Sixty', turneja je obuhvatila 14 koncerata u Europi, a slijedila je turneju 'No Filter' koju su Stonesi počeli 2017., ali i morali odgoditi zbog pandemije no završili su je unatoč smrti Wattsa lanjskog kolovoza.

Koncert u srijedu bilo je 118. nastup skupine u Njemačkoj, rekao je frontman Mick Jagger publici u amfiteatru na otvorenom u Waldbuhneu u šumi zapadno od Berlina.

Stonesi su zadnji europski nastup posvetili Wattsu, a 79-godišnji Jagger rekao je mnoštvu od 22.000 ljudi da su noć uoči koncerta popili nekoliko čaša schnappsa (rakije) u Wattsovu čast.

Svirali su više o dva sata neprekidno izvodeći poznate hitove, ali i novije uključujući često publiku u izvedbu, primjerice u 'Midnight Rambler' koja je potrajala 10 minuta.

Izveli su i svoje klasike 'Start Me Up', 'Paint it Black', 'Jumpin' Jack Flash' i '(I Can't Get No) Satisfaction' čime su 'zapalili' publiku.

'Ludilo je što sve oni još mogu, kakvu energiju imaju u svojim godinama', rekao je Philippe Georgi (46), a na koncert je došao sa svojim ocem Guntherom koji je star koliko i Mick. 'Prije 30 godina, on me poveo na koncert Stonesa u Muenchen, a danas sam ja njega', otkrio je Phhilippe.

Stonesi su usto obilježili i 50 godina od objave njihova najpoznatijeg albuma 'Exile on Main St'.

Jagger i gitarist Keith Richards (78), prijatelji su iz djetinjstva, no izgubili su kontakt sve do ponovnog susreta u tinedjžerskog dobi na stanici Dartford jugoistočno od Londona.

Zajedno su osnovali rock skupinu uz Wattsa i gitarista Ronnieja Wooda (75) i postali jedna od najbolji rock skupina.

Prvu turneju po Ujedinjenom Kraljevstvu održali su 1963. i objavili više od 50 albuma, studijskih i live te ih prodali milijune.