Što se događa kad pregorite na poslu?

Prema listopadskom izvješću američke tvrtke Slack Future Forum Pulse, oko 40 posto anketiranih zaposlenika kaže da su "izgorjeli" na poslu. Tromjesečno istraživanje provedeno na deset tisuća ispitanika utvrdilo je skok od osam posto u odnosu na svibanj, piše CNBC.

Izgaranje, poznato i kao "burnout" je vrlo čest problem mentalnog zdravlja na radnom mjestu uzrokovan kroničnim i nekontroliranim stresom. Zaposlenici koji doživljavaju burnout su 22 puta više pod stresom i tjeskobom na poslu od onih koji ga ne proživljavaju. Također se osjećaju nepovezani sa svojom organizacijom i kolegama, navodi istraživanje.

Jedan od ključnih značajki burnouta je mentalna i fizička iscrpljenost.

"Doslovno radite s praznim spremnikom", kaže klinički direktor Intellecta, startupa za podršku mentalnom zdravlju Oliver Suendermann, dodajući da to uzrokuje povlačenje i manju produktivnost.

Izgaranje je povezano i s depresijom, anksioznošću i problemima sa spavanjem, a među ostalim zdravstvenim problemima kronični stres utječe na zdravlje srca, što može utjecati na životni vijek, rekao je.

CNBC je razgovarao sa stručnjacima koji su prepoznali znakove koji bi trebali zazvoniti na uzbunu i koji mogu ukazivati na rizik od izgaranja.

Te "crvene i zelene zastavice" budući zaposlenici mogu prepoznati razgovarajući s onima koji rade ili su radili kod njihova potencijalnog poslodavca ili tražeći recenzije tvrtke od koje su dobili ponudu za posao.

Crvene zastavice

Prva crvena zastavica na koju treba obratiti pozornost prije prihvaćanja posla su menadžeri neobučeni da prepoznaju i ublaže izgaranje.

Menadžeri koji ne prođu obuku o mentalnom zdravlju možda neće dobro razumjeti što je izgaranje i kako može utjecati na zaposlenike, rekao je Suendermann.

"Neki menadžeri vjeruju da izgaranje nije stvarno i da se zaposlenici samo trebaju sabrati ili raditi više", rekao je Suendermann.

Sljedeća zastavica je ta da trebate biti dostupni u svakom trenutku. Autorica knjige "Ni ne želim: kako su milenijalci postala generacija izgaranja" ("Can't Even: How Millennials Became the Burnout Generation") Anne Helen Petersen, kaže da se mora biti oprezan s poslodavcima koji očekuju da radnici budu dostupni izvan radnog vremena.

Primanje poruka i poziva izvan radnog vremena smanjuje granicu između privatnog i poslovnog, rekla je trenerica za upravljanje sindromom izgaranja Emily Ballesteros.

Dodala je da zdravo vremensko odvajanje privatnog i poslovnog omogućuje održavanje ravnoteže i smanjuje šansu za izgaranje.

"U biti, naša želja da budemo dobri zaposlenici i naša potreba za razgraničenjem (privatnog i poslovnog) su u sukobu", objasnila je Ballesteros.

Pohvale za pretjerani rad

Sljedeća crvena zastavica je kada zaposlenici dobivaju pohvale za pretjerani rad, a Petersen je to nazvala "fetišizacijom pretjeranog rada".

Objasnila je kako to dovodi do toga da se očekivanja od zaposlenika postavljaju izrazito visoko, te se očekuje da zaposlenik nastavi tim tempom.

To može vrlo brzo izjednačiti posao s identitetom, dodala je Ballesteros.

Kako bismo se borili protiv te "jurnjave za uzvišenošću", mora se znati što nam je na prvom mjestu, a to smo mi sami i ono što nas čini opuštenima i veselima, kažu istraživači.

Lakše je odbiti prilike za pohvale koje bi mogle dovesti do sagorijevanja kada ste "uistinu zadovoljni u drugim područjima svog života", rekla je.

Zelene zastavice

No, da nije sve tako crno pokazuju oni poslodavci koji ponosno nose "zelene zastavice".

Jedna od njih je kada tvrtka ulaže u svoje zaposlenike. Tvrtke koje organiziraju radionice vještina na radnom mjestu pomažu zaposlenicima da steknu vještine za učinkovitiju međusobnu komunikaciju i zdravo upravljanje sukobima, rekao je Suendermann.

Takve radionice pomažu zaposlenicima da stvore jače i zdravije radne odnose, što smanjuje stres vezan uz radno mjesto, dodao je.

Sljedeća zelena zastavica je kada nadređeni konkretno pokazuju svojim djelima ono što žele od zaposlenika i spremni su pomoći. Suendermann kaže da je tada traženje pomoći uobičajeno, kao što i treba biti.

Popis zelenih zastavica zaključuje podrška koju nadređeni daju svojim radnicima. CNBC navodi da je dobar znak kada nadređenima prioritet bude stanje njihovog tima.

Naposljetku, bitno je znati što osjećamo i da je u redu tražiti pomoć kada nam zatreba. Uz to, trebamo biti otvoreni pomoći onima koji se nose s izgaranjem ili burnoutom jer i mala pomoć nekome može značiti puno.