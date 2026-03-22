Što radimo vikendom pa nam raste kolesterol u krvi?

Vikend je za mnoge sinonim za odmor, opuštanje i uživanje nakon napornog radnog tjedna. Međutim, upravo te navike koje povezujemo s „punjenjem baterija" često mogu imati negativan utjecaj na naše zdravlje - posebice na razinu kolesterola u krvi. Iako se čini bezazleno, način na koji provodimo subotu i nedjelju može dugoročno povećati rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Jedan od glavnih razloga porasta kolesterola vikendom je prehrana. Tijekom tjedna mnogi ljudi paze što jedu, ali vikendom dolazi do opuštanja pravila. Obilni ručkovi, roštilji, brza hrana i slastice postaju češći izbor. Hrana bogata zasićenim mastima, poput masnog mesa, kobasica, sireva i prženih jela, direktno utječe na povećanje „lošeg" LDL kolesterola. Uz to, često se konzumiraju i veće količine šećera, što dodatno pogoršava lipidni profil u krvi.

Drugi važan čimbenik je smanjena tjelesna aktivnost. Tijekom radnog tjedna mnogi se ipak više kreću - bilo zbog posla, odlaska na posao ili organiziranih treninga. Vikendom se taj ritam često prekida. Dugi sati provedeni pred televizorom, na kauču ili uz društvene mreže zamjenjuju kretanje. Nedostatak aktivnosti usporava metabolizam i smanjuje razinu „dobrog" HDL kolesterola, koji ima zaštitnu ulogu za srce.

Alkohol je također čest dio vikend rutine. Druženja s prijateljima, izlasci ili obiteljska okupljanja često uključuju konzumaciju alkohola. Iako umjerene količine mogu imati neutralan ili čak blago pozitivan učinak, pretjerivanje dovodi do povećanja triglicerida i negativno utječe na ukupnu ravnotežu masnoća u krvi. Problem nastaje kada „čaša ili dvije" prerastu u naviku redovitog pretjerivanja.

Još jedan često zanemaren faktor je poremećaj ritma spavanja. Vikendom ljudi često ostaju budni do kasno i spavaju duže nego inače. Takve promjene mogu utjecati na hormone koji reguliraju apetit i metabolizam, što može dovesti do prejedanja i povećanja tjelesne mase - a time i kolesterola.

Važno je naglasiti da problem nije sam vikend, već ekstremi u ponašanju. Uživanje u hrani i odmoru nije štetno samo po sebi, ali kontinuirano pretjerivanje može imati posljedice. Ključ je u ravnoteži - birati kvalitetnije namirnice, ostati umjeren u porcijama, uključiti barem neku fizičku aktivnost poput šetnje i paziti na unos alkohola.

Vikend bi trebao biti vrijeme oporavka, ali i prilika za brigu o zdravlju. Male promjene u navikama mogu značajno smanjiti rizik od povišenog kolesterola i doprinijeti dugoročnom osjećaju vitalnosti i energije.