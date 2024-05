Što je menstrualna stigma i kako utječe na žene i djevojčice?

Menstrualna stigma može zvučati kao nešto nepravedno, ali zapravo može imati ozbiljne posljedice. Budući da se može manifestirati na različite načine, od kojih mnogi dovode do smanjene kvalitete života, bolesti ili gore, ti su društveni problemi široko rasprostranjeni i često iscrpljujući.

Stvarnost je da je menstrualna stigma jednostavno proizvod mitova, pogrešne komunikacije, nesporazuma i dezinformacija, a to ne bi trebalo biti tako. Ne služi nikakvoj svrsi i šteti onima koji pate zbog toga. Na kraju krajeva, menstruacija je normalan, prirodan i zdrav dio reproduktivnog ciklusa.

Dakle, ovaj Dan menstrualne higijene, razgovarajmo o menstrualnoj stigmi, i njezinom utjecaju na žene te o tome kako svatko može doprinijeti promjeni.

Što je menstrualna stigma?

Menstrualna stigma je širok pojam koji se odnosi na diskriminaciju s kojom se suočavaju žene koje menstruiraju. Ta se diskriminacija može manifestirati na mnogo različitih načina. Neki od njih su: nedostatak higijenskih uvjeta, ekonomske poteškoće, slabije obrazovanje i prilike za posao, verbalno posramljivanje (kao što je korištenje riječi poput "prljavo" ili "nečisto") i osjećaj srama kod žena radi menstruacije.

Međutim, šire gledano, kakav utjecaj menstrualna stigma ima na žene koje imaju menstruaciju?

Štetni učinci menstrualne stigme

Žene se osjećaju neugodno i posramljeno zbog svoje menstruacije, verbalno su zlostavljane i nemaju pristup odgovarajućim menstrualnim proizvodima, a to je samo vrh ledenog brijega. Menstrualna stigma može imati mnogo dubokih i štetnih učinaka koji mogu promijeniti životne putanje žena na gore. Evo nekih od štetnih učinaka menstrualne stigme:

1. Posljedice zbog nedostatka obrazovanja

Jeste li znali da 1 od 10 djevojaka u Africi izostaje iz škole (10-20 % školskih sati) tijekom menstruacije? To može imati mnoge negativne posljedice. Na primjer, mnoge djevojke koje idu u školu mogle bi se u potpunosti ispisati iz nje jer zaostaju i izostaju previše dana iz škole kako bi stekle odgovarajuće obrazovanje koje im je potrebno. To može dovesti do većeg rizika da postanu mlada nevjesta i/ili zatrudne. I ne samo to, mogu imati poteškoća u pronalaženju posla zbog niže razine obrazovanja. Rezultat toga su često po život opasni financijski problemi, te mogućnost da će se isto ponoviti i s njihovom djecom.

2. Nesigurni i nehigijenski životni uvjeti, odnosno menstrualno siromaštvo

U nekim zemljama u razvoju postoji mali ili nikakav pristup odgovarajućim toaletima ili čistoj vodi. Iako to utječe na sve uključene, djevojčice i žene snose veći teret jer ne mogu upravljati svojim menstruacijama na siguran i higijenski način.

Osim toga, mnogim zemljama u razvoju nedostaju pouzdani izvori zaliha menstrualnih proizvoda, što otežava djevojkama i ženama da napuštaju dom kako bi išle u školu ili na posao. Ovo može imati značajan utjecaj na mentalno i fizičko zdravlje osobe. No, menstrualno siromaštvo postoji i u zemljama u razvoju kao i u razvijenim zemljama. Za mnoge žene stvarnost je odabir između hrane i menstrualnih potrepština. Za neke, pristup proizvodima i higijenskim prostorima nije opcija.

Svjetska banka procjenjuje da najmanje 500 milijuna žena i djevojaka diljem svijeta nema pristup proizvodima koji su im potrebni za upravljanje menstruacijom.

Statistika UN Women dodatno prikazuje posljedice menstrualnog siromaštva. Izvješće je pokazalo da 2019. godine 1,25 milijardi žena i djevojaka nije imalo pristup sigurnom privatnom WC-u, a 526 milijuna žena i djevojaka uopće nije imalo WC.

Budimo iskreni, ovo je pitanje ljudskih prava koje rezultira gubitkom dostojanstva i uskraćivanjem tjelesne autonomije.

3. Zdravstveni problemi

Procjenjuje se da u nekim zemljama u razvoju polovica žena i djevojaka koje nemaju pristup menstrualnim proizvodima i zdravstvenim uslugama za žene često moraju koristiti tkaninu, slamu ili papir tijekom menstruacije. To može biti opasno i može izazvati infekcije.

Osim toga, genitalno sakaćenje žena i dalje je rašireno u nekim afričkim zemljama. To dovodi do opasnosti i medicinskih problema povezanih s nedostatkom odgovarajućih menstrualnih proizvoda i opreme.

Nadalje, problematični su i neki drevni rituali nekih zemalja. Na primjer, Chaupadi, koji se prakticira u nekim dijelovima ruralnog Nepala, uključuje izbjegavanje boravka djevojaka i žena u kolibama tijekom menstruacije, jer se menstruacija smatra "lošom srećom". Tako nemaju pristup onome što im je potrebno, što može dovesti do brojnih zdravstvenih problema te fizičkih i psihičkih poteškoća.

Međutim, unatoč tome, mnogi ljudi diljem svijeta još uvijek na stvari poput menstruacije i PMS-a gledaju kao na šalu, govoreći djevojkama i ženama da su "loše volje" jer je "to doba u mjesecu", a zapravo se radi o medicinskom i zdravstvenom pitanju žena.

4. Posramljivanje tijela

Menstrualna stigma može imati dubok negativan utjecaj na način na koji djevojčica ili žena vidi samu sebe. Na primjer, ova stigma može dovesti do nižih razina fizičkog i mentalnog zdravlja, nižih razina seksualnog užitka i očekivanja, te osjećaja da imaju niži društveni status. Određeni rituali koji na menstruaciju gledaju kao na "prljavu" ili "nečistu" pojavu samo pogoršavaju situaciju.

Uzmimo religiju kao primjer. Postoji tradicionalna židovska izreka pod nazivom "niddah", koja se odnosi na ženu koja spava odvojena od svog muža tijekom menstruacije. U islamu se žene smatraju "nečistima" tijekom menstruacije i stoga su izuzete od molitve.

A tu su i štetni mitovi koji posramljuju tijelo. Jedan u koji neki još uvijek vjeruju je da će uporaba tampona oduzeti djevojci nevinost.

5. Sram i neugoda

Kako smo se upravo dotaknuli posramljivanja tijela, možemo se nadovezati na posramljivanje menstruacije. Prema članku pod naslovom "Gotovo polovica žena doživi sram od menstruacije" koji je napisala Valerie Seibert, "58 % žena posramljeno je samim time što imaju menstruaciju."

Uzmimo za primjer redovito oglašavanje proizvoda. Oslikavaju li ovi oglasi uistinu ono što se događa tijekom menstruacije? Prvo, ne samo da se čini da žene u ovim oglasima uživaju u menstruaciji, već tekst u oglasima za menstrualne proizvode često opisuje teme tajnovitosti, srama i čistoće. Čak je i Kotex, poznati brend proizvoda za žensku higijenu, u reklami iz 2013. godine prenio poruku: "Ne brinite. Čak ni vaši najbliži neće znati da imate menstruaciju."

Naravno, djevojke i žene su socijalizirane da vjeruju da je tražiti, koristiti ili kupovati menstrualne proizvode neugodno i sramotno. Sjetite se onih studentica koje pokušavaju strpati uložak ili tampon u rukav prije odlaska na zahod na kraju nastave. Ili što je sa zaposlenim ženama koje osjećaju da moraju učiniti istu stvar ili im je neugodno kad odu na zahod s malom torbom?

Međutim, problem s posramljivanjem menstruacije je taj što koči otvoreni dijalog u školama, obiteljima i medijima. To zauzvrat sprječava prihvaćanje i uzrokuje više štete toj tjelesnoj funkciji koja je zdrava i neophodna.

6. Porez na menstrualne potrepštine

Treba razmisliti o porezu na menstrualne potrepštine. U nekim se zemljama menstrualni proizvodi smatraju luksuzom ili robom koja nije neophodna za potrebe PDV-a. To nije slučaj! Zbog toga su menstrualni proizvodi skuplji nego što bi trebali biti. I dok su mnoge zemlje sada ukinule porez na menstrualne potrepštine, u nekim zemljama on još uvijek postoji. Zašto? Jedan od razloga je taj što PDV može biti važan izvor prihoda za vlade. Razmislite o tome na trenutak.

Postoji mnogo toga što se može učiniti kako bi se uklonila menstrualna stigma. Treba započeti s prikladnim obrazovanjem svih spolova u školama, otvorenim razgovorima s roditeljima i njihovom djecom (uključujući sinove) i izbjegavanjem šifriranih riječi poput "tetka iz Rusije". Također se treba zalagati za bolji pristup menstrualnim proizvodima, bolje uvjete i bolju podršku. Svatko ima svoju ulogu u radu na uklanjanju menstrualne stigme i proslavi ovog mjesečnog razdoblja koje daje život.