Zemlja je čudesno mjesto. Jedina je planeta u galaksiji koja podržava život, a znanstvenici procjenjuju da je ona dom za čak 300.000 biljaka, 600.000 različitih vrsta gljiva te oko 10 milijuna životinjskih vrsta. Ona je i naš dom, a tijekom posljednjih nekoliko stotina godina svojim smo djelovanjem utjecali na globalno zatopljenje što je rezultiralo pogubnim klimatskim promjenama. Kako bi sačuvali i zaštitili planetu te je učinili sigurnijim mjestom za život i u budućnosti, potrebno je djelovanje cijelog društva, uključujući i djecu. Upravo zato stigla je Zemljoteka - interaktivna edukativno-zabavna platforma za djecu od 7 do 11 godina, nastala prema inicijativi Europske komisije, a ovdje će svako dijete moći naučiti kako zaštiti i očuvati svoju planetu.

Zemljoteka je online platforma koja kroz različite atraktivne sadržaje te kategorije educira djecu o neraskidivoj vezi i odgovornosti koju imamo za planetu na kojoj živimo. Zemlja je ovdje dobila svoj "glas" kako bi narednih mjeseci mogla komunicirati s djecom, slati im važne poruke, poticati ih na kreativnost te ih inspirirati na akciju i promjene. "Očisti me" je prva Zemljina poruka djeci, a donosi ju kako bi ih potaknula na akciju dok borave u prirodi, u parkovima, u dvorištu škole ili u susjedstvu. Osim podataka o zagađenosti i stanju planete, kroz ovu će kategoriju njezini najmlađi stanovnici moći naučiti više o samom otpadu i njegovom zbrinjavanju, recikliranju i plastici te odgovornom ponašanju.

Život na planeti ponekad je i nepredvidljiv, čega smo posebno svjesni proteklih mjeseci. Svijetu su više nego ikad prije potrebni heroji, bez obzira na to koliko smo veliki ili mali. Zemljoteka vjeruje u svu djecu svijeta i zna da baš svako dijete može postati pravi heroj, a o tome ih uči kroz kategoriju "Budi moj heroj" te im poručuje da mogu promijeniti svijet i da nikada ne prestanu vjerovati u sebe. Na tom im putu želi pomoći raznim zabavnim sadržajima poput Istine ili izazova, nagradnih natječaja ili s mogućnošću odabira raznih supermoći. U kategoriji "Moji darovi" djeca mogu više naučiti o poljoprivredi i poljoprivrednicima, uzgoju i preradi hrane, a kroz zanimljive interaktivne sadržaje, moći će skupljati bodove te osvajati nagrade.

Klimatske promjene i uništavanje okoliša prijetnja su egzistenciji Europe i svijeta, stoga je Europska komisija donijela Europski zeleni plan, novu strategiju rasta koja sadržava mjere za unapređenje učinkovitog iskorištavanja resursa prelaskom na čisto kružno gospodarstvo te za zaustavljanje klimatskih promjena, obnovu biološke raznolikosti i smanjenje onečišćenja. Kako bi se postigla realizacija ovog plana, potrebno je zainteresirati sve članove društva, a cilj Zemljoteke je približiti ove važne teme djeci.

"Želimo da Europa do 2050. postane prvi klimatski neutralan kontinent. Na to smo se obvezali i naša djeca to od nas očekuju. Da bismo postigli takve korijenite promjene, koje moraju započeti odmah, moramo uključiti sve članove našega društva, djecu pogotovo. Vrlo je važno djecu od malih nogu osvijestiti o važnosti očuvanja naše planete i ova interaktivna zabavno-edukativna platforma pod nazivom Zemljoteka upravo tomu i služi. Pozivam roditelje da zajedno s djecom isprobaju tu našu platformu i uz zabavu nauče nešto novo", - izjavio je Ognian Zlatev, voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj.

Da je situacija alarmantna i da je krajnje vrijeme za korjenite promjene i djelovanje govore i sljedeći podaci - 400.000 ljudi godišnje umre prerano zbog onečišćenja zraka, a njih 90.000 zbog toplinskih valova; zbog porasta temperature pod prijetnjom od izumiranja nalazi se čak 16 % životinjskih i biljnih vrsta; u južnim regijama Europske unije 40% je manje količine raspoložive vode, a broj osoba kojima globalno prijeti opasnost da će morati napustiti svoje domove zbog riječnih poplava je 50 milijuna godišnje. Zbog klimatskih promjena predviđa se poskupljenje hrane kao i brojni negativni učinci na gospodarstvo. Europski zeleni plan samo je jedan od koraka na putu zaustavljanja negativnih trendova i prognoza, a Zemljoteka mjesto gdje će se djeca moći ponovno povezati s prirodom te naučiti kako Zemlji vratiti i zahvaliti za sve ono što nam daje.

Sve informacije o platformi Zemljoteka mogu se potražiti na službenoj web stranici www.zemljoteka.hr, a zanimljivi sadržaji naći će se i na društvenim kanalima Europske komisije, Facebook, Twitter te Instagram stranici.