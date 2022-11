„Step up for yourself” by Comma

Kako osvojiti poslovni svijet u kojem vladaju muškarci, a istovremeno ostati žena koja uživa u svojim hobijima? Kako svakodnevno pomagati ženama da budu bolja verzija sebe? Koja je tajna jedne zadovoljne majke, poduzetnice i prijateljice? I konačno, kako se svaka od žena treba zauzeti za sebe? Ovo su samo neka od pitanja na koja su tri inspirativne dame - Vedrana Likan, Magda Milas i Suzana Štimac odgovorile na active talku koji je, pod palicom brenda Comma, održan u zagrebačkom prostoru kreacije Urania.

Omiljeni modni brend poznat po modernom dizajnu, elegantnim krojevima i kvalitetnim materijalima, svojom novom kampanjom naglašava važnost zauzimanja za sebe. Pod nazivom „Step up for yourself", Commina modna priča stavlja žene na prvo mjesto i motivira ih da ruše predrasude te ono najvažnije - zauzmu se za sebe. Povodom predstavljanja iste, okupili su tri sjajne žene koje nisu odustale od svojih stavova, koje se za sebe jasno zauzimaju svaki dan i koje su u ugodnom razgovoru s moderatoricom Janom Fabijanić otkrile jako puno „malih tajni" uspješne, sretne i zadovoljne žene. Vedrana Likan, uspješna poslovna žena koja stoji iza niza projekata s naglašenim humanitarnim karakterom i Suzana Štimac, trenerica koja je popularizirala ranojutarnje treninge na zagrebačkoj fitness sceni i na taj način aktualizirala snagu svake žene te Magda Milas diplomirana ekonomistica i stručnjakinja za fintech koja jako dobro zna što znači izaći iz zone komfora i postati sportska pilotkinja, u opuštenom ženskom razgovoru dokazale su da je svaka žena posebna te s brojnom ženskom publikom, koja ih je predano slušala i podržala, podijelile sve svoje borbe, ali i pobjede...

Ovom kampanjom slave se sve one žene koje se bore, koje ne odustaju i koje shvaćaju da su druge žene saveznice, a ne suparnice. Popularna modna marka koja prati stil žena i osluškuje njihove potrebe opet je iznova dokazala da je više od same odjeće te da nije brend koji samo priča, već da je njegova predanost jasno vidljiva. Sa snažnom porukom o važnosti zauzimanja za sebe, ponovno jasno daje do znanja da su žene, sa svim svojim emocijama, iskustvima, snagama i slabostima - vječna inspiracija i nenadmašna motivacija, a na panelu koji je na kraju osvojio same ovacije publike poslala se vrlo jasna poruka - „Žene, djevojke, kolegice, prijateljice, dame, ostanite snažne, ženstvene, samouvjerene, uspješne i zadovoljne te se nikako nemojte zaboraviti zauzeti za sebe - to je najbolje što možete učiniti!"