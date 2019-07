Stan Lee dobiva ulicu u New Yorku

New York City Council odobrio je prijedlog i za preimenovanje ulice University Avenue u Stan Lee Way. Producent je tijekom života i živio u toj ulici i pohađao je DeWitt Clinton High School u Bronxu

Ulica u Bronxu u New Yorku mogla bi nositi ime slavnog autora stripova i producenta Stana Leea. Nedavno je pokrenuta internetska peticija za postavljanje njegovog kipa, a ovog tjedna je New York City Council odobrio prijedlog i za preimenovanje ulice University Avenue u Stan Lee Way.

Sad se jedino čeka potpis i suglasnost gradonačelnika New Yorka Billa de Blasia.

Stan Lee je tijekom života i živio u toj ulici. Pohađao je DeWitt Clinton High School u Bronxu, a potom se preselio na Manhattan i kasnije u Los Angeles. Stan je preminuo prošle godine u 96. godini života nakon poteškoća sa srcem