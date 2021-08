Srušen hrvatski Ironman rekord nakon 10 godina

Sport primarno volimo zbog emocije, volimo ga jer u nama budi onu dozu neizvjesnosti i uzbuđenja, volimo ga jer se u njemu događaju čuda. Danas se jedno takvo čudo dogodilo u Kopenhagenu a autor nam je odavno poznat - taj uporni triatlonac opet nas je ostavio bez teksta, samo tjedan dana nakon epske borbe na najtežem svjetskom triatlonu, Embrunmanu, srušio je 10 godina star hrvatski Ironman rekord!

Prošlo je samo tjedan dana od epske bitke u Embrunu gdje je Andreju Vištici izmaklo drugo mjesto za samo 20 sekundi. Tjedan je prošao u laganim treninzima, oporavku i sve naznake su pokazivali da je forma na visokoj razini. Sam Kopenhagen vrvio je danas od svjetske triatlonske elite - Cameron Wurf, rekorder biciklističke staze svjetskog prvenstva, Lionel Sanders, do prije nekoliko tjedana sudionik povijesnog dvoboja sa Janom Frodenom za najboljeg svjetskog triatlonca, uz neizbježne Slovence Plešea i Kovačića - svi su danas u Danskoj prijestolnici tražili svoje mjesto pod suncem.

Naš najbolji triatlonac, Andrej Vištica, došao je na trku neopterećen. Uostalom, očekivati nakon iscrpljujućeg Embrunmana i samo sedam dana oporavka neki značajan rezultat bilo je vrlo optimistično.

No, zato sport i volimo jer se stvari događaju ne uvijek prema našim očekivanjima. Andrej izlazi sa plivanja za 52 minute i 59 sekundi - solidno, ali ipak nedovoljno da se priključi u 10 najboljih. Pritišće maksimalno i uspijeva se uz ogromne napore održati u top 20 do 120km bicikla. No, u tom trenutku ponestaje snage, posljedica iscrpljujućeg Embrunmana, i uz teški napor uspijeva ući u drugu tranziciju. Nakon brže tranzicije i promjene na trčanje, energija se vraća i Andrej kreće u fanatičnom ritmu rušiti protivnike jednog za drugim.

Nakon maratona sa brzinom od 4:02 minute po kilometru Andrej Vištica postiže svoj najbolji rezultat u karijeri od 8 sati, 11 minuta I 40 sekundi s kojim je srušio službeni Ironman rekord Dejana Patrčevića iz 2011. Za 32 sekunde!

"Ni u snu nisam očekivao da ću danas ovo postići. Nadao sam se, ali nakon onako krvave borbe u Embrunu nisam vjerovao da je moje tijelo sposobno za još jedan takav podvig. No od plivanja nadalje išlo je sve po planu i uspio sam. Presretan sam primarno jer sam protekle dvije godine, unatoč nedostatku utrka, krvavo radio samo s dva cilja - srušiti nacionalni Ironman rekord i završiti Ironman ispod osam sati. Prvi sam cilj ispunio, drugi me još čeka. Želio bi poručiti svima koji se bore i imaju cilj da ustraju i teško rade - njihovo će vrijeme doći kao što je došlo i moje" inspirativno je zaključio Andrej.

Andrej Vištica ovom je utrkom nastavio uspješno drugi dio sezone. Posljednjih mjesec dana proveo je u Sestrieru u Italiji na visinskim pripremama, spremajući se za vrlo napornu jesen.

Andrej Vištica trenutno je najbolje rangirani hrvatski triatlonac te vrhunski sportaš u svjetskim okvirima. Triatlonom se bavi još od studentskih dana a posljednjih 8 godina potpuno profesionalno. Višestruki je prvak Hrvatske u srednje dugom triatlonu. Od značajnijih rezultata valja istaknuti ITU titulu svjetskog prvaka u dugom triatlonu (Ironman distanca) u Vichyu 2013. godine, 2. mjesto na Ironman triatlonu (226 km) u Walesu 2015., 3 mjesto na Ironman UK i 3. mjesto na Ironman Italija 2017. godine. Posebno mjesto u Andrejevoj biografiji drže po jedno prvo (2015.) i tri druga (2016. I 2017. I 2019.g) mjesta na Embrunmanu, Francuska, prema mnogima najtežem triatlonu na svijetu. Na svjetskom Ironman prvenstvu održanom u Koni, Havaji, SAD 2016. godine Andrej je zauzeo visoko 36. mjesto u konkurenciji 2.316 natjecatelja dok je na Ironman prvenstvu Afrike u Port Elizabethu, JAR zauzeo visoko 9. mjesto. Andrej je rođen 31. Svibnja 1983. godine i završio je Fakultet Elektrotehnike i Računarstva u Zagrebu. www.andrejvistica.com