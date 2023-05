Squishy Feelings u Galeriji SC

U sklopu projekta Oni dolaze... predstavit će se umjetnice Manuela Košević i Anamarija Kvas s izložbom Squishy Feelings. Otvorenje izložbe zakazano je za 10. svibnja u Galeriji SC s početkom u 19 sati. O čemu se radi, provjerite do 17. svibnja, radnim danom od 12 do 20 sati te subotom od 10 do 13 sati.

Odlasci u nepoznato često su ključni trenutci inspiracije umjetničkoga stvaralaštva, počevši od Fride Kahlo, koja svojim djelima iskazuje ljubav prema rodnom Meksiku, preko strip-autorice Darie Bogdańske koja svoj život u Švedskoj prikazuje stripom Wage Slaves, pa sve do izložbe Squishy Feelings Manuele Košević i Anamarije Kvas. Squishy[1] Feelings je nostalgična izložba personificiranih osjećaja autorica kojom prikazuju realnost svojih studentskih Erasmus+ razmjena u Belgiji, Češkoj i Njemačkoj. Akademski boravak u stranoj državi izazov je sam po sebi, a pogotovo zbog nepoznavanja lokalnog jezika. Prikazani su osjećaji temeljeni na osobnim i intimnim iskustvima autorica, koje svoju novu svakodnevicu prihvaćaju kao inspiraciju likovnog izražavanja u obliku stripova i skulptura. Isprepletanje je riječ kojom bih najbolje opisala Anamarijinu i Manuelinu suradnju jer je iznimno važno da se obje umjetnice osjećaju jednako predstavljene kroz svoje radove. Izložena su djela rezultat zajedničkoga brainstormiranja ideja i dugotrajnoga fizičkog rada pri njihovu nastanku. Manuelini scenariji smjernice su Anamariji pri crtanju stripova, koji izložbi daju narativni okvir uvodeći promatrače u njihove svakodnevne situacije i razgovore. Svaki strip predočuje jedan osjećaj. Kolorit stripa je postojan i vizualno se povezuje sa skulpturama kroz ograničenu paletu boja. Manueline taktilne forme oživljavaju junake stripova različitim dimenzijama i materijalima kao što su tkanina, filcana vuna ili glina. Mekanog i toplog karaktera, oslobođene su i postoje kao samostojeće figure u prostoru. Glavni likovi izložbe spona su Anamarijina i Manuelina izražavanja preko dvaju različitih medija stvarajući time interakciju dvodimenzionalnog i trodimenzionalnog, a ready-made proizvodima kao što su putni kovčeg, toplomjer i madrac stvara se atmosfera svima dobro poznatoga studentskog života. Likovno ostvarene osjećaje autorice tematski i postavom dijele u tri kategorije. Topos prve kategorije osjećaja jest soba studentskog smještaja gdje se problematiziraju svakodnevne brige prosječnoga studenta. U pokretu, na ulici ili u prijevoznome sredstvu Anamarija i Manuela utjelovljuju turističke stereotipe, a muče ih i vremensko te prostorno neodredivi problemi poput birokracije, viših cijena likovnog materijala (koji nakraju ne iskoriste navrijeme), iscrpljujućih selidbi, drukčijega protoka i organizacije vremena te ostvarivanja unutarnjih iracionalnih strahova. Da bismo se lakše nosili sa stresom, trebamo ga okrenuti na šalu. Anamarijine i Manueline radove možemo interpretirati na mnoge načine - neke će ovi radovi podsjetiti na stres odlaska u nepoznato i suočavanje s novom okolinom, neke nasmijati odsrca, neke podsjetiti na njihove najbolje Erasmus dane, a neke poput mene u potpunosti će razgaliti na prvi pogled. Ipak, najbitnije je u svim situacijama biti i ostati squishy.

1.mekan i lako lomljiv ili oblikovan

BIOGRAFIJE

Anamarija Kvas (1999., Rijeka) studentica je diplomskog studija Grafika na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu gdje je 2022. završila preddiplomski studij Grafika s pohvalom Summa Cum Laude. U umjetničkom radu posebnu pažnju posvećuje crtežu i grafici, a priče priča kroz table stripova. U mediju stripa crta priče o queer likovima koji stvaraju svoj vlastiti prostor u suvremenom društvenom kontekstu, osvrće se na stereotipe i ponekad smješta svoje likove u brdovite krajolike. Kontinuirano crta stripove za OHOHO zin koji je nagrađen na Supertoonu kao najbolji strip magazin 2021., i dva puta nominiran za najbolji alternativni strip magazin na Međunarodnom festivalu stripa Angoulême. Njezini kratki stripovi pojavljuju se i u Godišnjaku hrvatskog stripa 2023. nakladnika Fibra, web zinu Komikaze i švedskom CBA. Studentsku razmjenu ostvarila je na Akademiji likovnih umjetnosti u Leipzigu i Akademiji za umjetnost, arhitekturu i dizajn u Pragu. Dvostruka je dobitnica Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu za timske znanstveno umjetničke radove. Broji jednu samostalnu te dvadesetak skupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu.

Manuela Slavica Košević (1999., Zadar) 2022. godine završila je preddiplomski sveučilišni studij Grafika s pohvalom Cum Laude na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu gdje trenutno pohađa diplomski sveučilišni studij Grafika. Pretežno se bavi konceptualnom umjetnosti i koristi medije od ručnog tkanja tekstila do proširene stvarnosti. Dva semestra provodi na Erasmus+ razmjenama na Kraljevskoj akademiji likovnih umjetnosti u Antwerpenu i Akademiji likovnih umjetnosti u Leipzigu. Sudjelovala je u desetak skupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu, između ostalog u izložbama projekta Matrice 2021. i 2022. godine u Galeriji SC u Zagrebu, „Unseen World", izložbi studenata grafičkog odsjeka na Akademiji u Antwerpenu i izložbi Erasmus+ studenata na Akademiji u Leipzigu pod nazivom „Just Passing Through". Dobitnica je Rektorove nagrade za grupni projekt "Thelma i Louise i O miševima i ljudima: Kreativan proces i razlike u pristupima pri osmišljavanju scenografije" 2020. godine.