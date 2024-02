Sprints na INmusic festivalu #16

Dublinska četvorka Sprints je oformljena 2019. godine i od tada rade 'buku' na svjetskoj glazbenoj sceni svojom mladenačkom post-punk energijom i surovim, iskrenim tekstovima pjesama. Glavna pjevačica Karla Chubb u tekstove unosi svoja iskrena promišljanja i otvara svoje srce pozornim slušačima, dok gitarist Colm O'Reilly, basist Sam McCann i bubnjar Jack Callan dodatno upotpunjuju njene tekstove energičnom i glasnom glazbom nadahnutom ranim fazama Pixiesa i Bauhausa pa sve do IDLESa i LCD Soundsystema.

Debitantski album 'Letter to Self' objavljuju pod okriljem legendarne njemačke diskografske kuće City Slang u siječnju 2024. godine. Album je dočekan pohvalama kritičara širom svijeta i omogućio Sprintsima nastupe diljem Irske, Ujedinjenog Kraljevstva, Europe i sve do Amerike.

Tijekom jednog intervjua, Karla je album opisala kao opipljiv osjećaj katarze od kojeg svi možemo imati koristi: 'Želja nam je bila stvarati energičnu i iskrenu glazbu, koja je ponekad nelagodna, bilo glazbeno ili tematski. Jednostavno kao što su tuga ili ljutnja, ali u plesnim tonovima.'

Sprints se pridružuju impresivnom programu povratničkog izdanja INmusic festivala #16 na idiličnim jarunskim otocima uz već najavljene koncertne nastupe velikana: The Smashing Pumpkins, Hozier, The National, Paolo Nutini, Gossip, Viagra Boys, Dogstar, The Gaslight Anthem, Sleaford Mods, Röyksopp, Ibibio Sound Machine, Descartes a Kant i Deadletter!

Trodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #16 dostupne su putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od samo 99 EUR (+ troškovi transakcije) te u Dirty Old Shopu (Tratinska 34, Zagreb) po cijeni od 99 EUR, dok su sedmodnevne kamperske ulaznice za samo 49 EUR (+ troškovi transakcije) dostupne isključivo putem službenog festivalskog webshopa.