Sportska natjecanja na koja će se hrvatski igrači ove godine najviše kladiti

Predviđanje ishoda utakmica već desetljećima privlači domaće sportske znalce. U početku su se prognoze uplaćivale putem igre Toto 13, a zatim su se pojavile sportske kladionice kao Bet365 i izazvale pravu euforiju među igračima početkom novog milenija.

U prethodnom desetljeću sportsko klađenje uspješno se preselilo na Internet, a online kladionice imaju još više korisnika nego što su ih imale dok su nudile isključivo igru u poslovnicama.

Tako je sportska prognoza ostala jedna od omiljenih zanimacija u našoj zemlji sve do danas, što će posebno doći do izražaja u ovoj kalendarskoj godini. Naime, pred nama je nekoliko iznimno velikih natjecanja. Na njima očekujemo da će u našoj zemlji biti uplaćeni milijuni različitih listića...

Nogometni Euro vrhunac sezone klađenja

Kao i svako veliko nogometno natjecanje na kojem igra hrvatska nogometna reprezentacija, tako će i Europsko prvenstvo u Njemačkoj ove godine izazvati pravu euforiju među domaćim kladiteljima.

Ne samo što će se igrači kladiti na utakmice naše izabrane vrste, već i na sve ostale dvoboje koji su na rasporedu Eura tijekom lipnja i srpnja. Tri dvoboja dnevno čekaju nas u grupnoj fazi, a onda po dva kasnije kad krenu utakmice na ispadanje.

Nema sumnje, listiće će u vrijeme Eura uplaćivati i oni koji to inače ne rade, zbog čega će na Internetu biti posebno traženi besplatni tipovi. Bit će to vrhunac sezone klađenja na nogomet, no ne i jedino natjecanje na koje će se mnogi kladiti. Jasno je da će veliki interes po običaju svakog tjedna izazivati i engleski Premiership te domaći HNL, kao i Liga prvaka te ostala klupska međunarodna i nacionalna natjecanja.

Tisuće različitih oklada svakog dana Olimpijskih igara

Europsko nogometno prvenstvo možda će biti vrhunac klađenja u Hrvatskoj u 2024. godini, no želju za uplatom listića izazvat će kod brojnih igrača i Olimpijske igre u Parizu.

Tamo će našim kladiteljima svakako najzanimljiviji biti momčadski sportovi, poput vaterpola, košarke i rukometa, no kladit će se mnogi i na atletiku, gimnastiku i plivanje, kao i na različite sportove na vodi.

Upravo Olimpijske igre su prilika za klađenje na neke sportove koji inače uopće nisu u ponudi online kladionica. Tu izdvajamo veslanje i jedrenje, s hrvatskim olimpijcima u važnoj ulozi. Ne zaboravimo ni klađenje na taekwondo, karate, džudo i hrvanje, dostupne za sportsku prognozu isključivo kad su dio programa Olimpijskih igara.

Među ovim borilačkim sportovima katkad se nađe zaista obećavajućih opcija za slaganje listića. To će znalci u Hrvatskoj itekako znati iskoristiti potkraj srpnja i početkom kolovoza, kada je na rasporedu najveće ovogodišnje sportsko natjecanje.

Tenis na svojoj prekretnici

Osim Eura i ostalih prestižnih nogometnih natjecanja, kao i Olimpijskih igara, hrvatski kladitelji u 2024. godini posebno će se fokusirati na teniska uzbuđenja. Naime, "bijeli" sport je na prekretnici, s nekim novim klincima koji su odlučili završiti dominaciju Novaka Đokovića i Rafaela Nadala.

Baš zato je ova sezona izuzetno atraktivna za klađenje i ne čudi što će domaći igrači praktički svakodnevno prognozirati ishod teniskih mečeva. Najveći interes izazvat će Grand Slam turniri, na kojima imate priliku predviđati pobjednike stotina različitih mečeva svakog dana. Tu su i turniri ATP i WTA razine, dostupni za klađenje većim dijelom godine.

Hrvatski tenisači poput Dine Prižmića, Marina Čilića i Borne Ćorića posebno su zanimljivi strastvenim kladiteljima u našoj zemlji, a isto vrijedi i za naše tenisačice, Donnu Vekić, Petru Marčinko i Petru Martić. Očekuje se u sljedećim mjesecima dodatni iskorak naših mlađih generacija, što će još više usmjeriti interes prema klađenju na tenis.

Od ostalog, izdvojimo još košarkašku NBA ligu, kao i vaterpolsko Svjetsko prvenstvo. Svoje poklonike imat će i Formula 1, kao i američke profesionalne lige, poput NFL-a, MLB-a i NHL-a. Drugim riječima, listići će se uplaćivati svih 365 dana u godini, s najvećim interesom za klađenje od lipnja do kolovoza, kada će nogometni Euro i Olimpijske igre u Parizu probuditi dodatnu strast za sportskom prognozom u našoj zemlji.