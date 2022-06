Sport i menstruacija trebaju ići ruku pod ruku

Žene se često pitaju mogu li vježbati tijekom menstruacije. Unatoč brojnim stručnim savjetima koji objašnjavaju kako tjelovježba smanjuje bol i grčeve, mitovi o vježbanju i menstruaciji i dalje postoje. Zato je istinu o treniranju tijekom mjesečnog krvarenja najbolje potražiti kod profesionalnih, ali i rekreativnih sportašica.

Brand INTIMINA inspiraciju je pronašao u dvjema izvanrednim francuskim olimpijskim sportašicama. Valériane Ayayi je prvakinja Europske košarke koja je tijekom trudnoće osvojila brončanu medalju na Tokiju 2022., a Manon Brunet je članica francuskog mačevalačkog tima i osvajačica dvostruke olimpijske medalje u Tokiju 2022. One su za INTIMINU ispričale svoje priče o tome kako su unatoč umoru, ozljedama, menstruaciji, postporođajnoj depresiji i strogim pravilima natjecanja, uspjele su ostvariti svoje ciljeve.

Kako bismo razumjeli kako menstruacija utječe na spremnost žena da se bave sportom i tjelovježbom, 500 pratiteljica brenda INTIMINA podijelile su svoja iskustva.

Poznato je da se, unatoč menstrualnim mitovima, vježbanje tijekom menstruacije itekako preporučuje. Ono pomaže u oslobađanju endorfina - prirodnog lijeka za bolove u tijelu - što znači da lagana tjelovježba može ublažiti grčeve i bol tijekom menstruacije.

Ipak, gotovo 79% ispitanica uzima slobodan dan od vježbanja kada im počne menstruacija. Kao najveće razloge izbjegavanja treninga navode grčeve (25%) i obilno krvarenje te strah od curenja (28%).

38% je potvrdilo da im tjelesna aktivnost smanjuje menstrualne grčeve. 46% je odgovorilo kako su imali bolje ili iste rezultate treninga u odnosu kad nemaju menstruaciju. 78% ispitanica bi drugima preporučilo vježbanje tijekom menstruacije zbog brojnih prednosti kao što su ublažavanje grčeva, poboljšanje raspoloženja i povećanje energije.

Važno je razumjeti različite faze menstrualnog ciklusa. Ono može pomoći ženama da pronađu učinkovit način vježbanja ili im ublažiti krivnju zbog izbjegavanja tjelovježbe.

Dr. Shree Datta, ginekologica i medicinska savjetnica brenda INTIMINA, komentira:

"Menstrualni ciklus ima četiri različite faze obilježene porastom i padom koncentracije ključnih hormona kao što su estrogen i progesteron, koji mogu utjecati na naše prehrambene potrebe i na to kako doživljavamo različite vrste tjelovježbe. Zbog hormonalnih fluktuacija, prehrana i način vježbanja mogu se razlikovati. Nažalost, 79% žena uzima slobodno vrijeme od fizičke aktivnosti zbog menstruacije. To može biti posljedica kombinacije čimbenika kao što su praktičnost korištenja proizvoda za menstruaciju, naše raspoloženje i pristup vježbanju tijekom menstruacije. Neka istraživanja upućuju na to da se naša tijela bolje nose se s tjelovježbom visokog intenziteta tijekom prve polovice menstrualnog ciklusa zbog povišene razine estrogena."

Oni koji se bore s intenzivnim PMS-om ili još više iscrpljujućim PMDD-om ne bi trebali trenirati u tim trenucima ako se ne osjećaju dobro. No, planiranje tjelesne aktivnosti na temelju onoga što naše tijelo kaže može biti najbolje rješenje za većinu žena.

Dr. Datta dodaje: "Praćenje vaših navika spavanja, prehrane i vježbanja može biti od pomoći jer može poboljšati izvedbu vježbanja. Poznavanje menstrualnog ciklusa vam može pomoći da razmislite o vrsti vježbe na koju se želite usredotočiti, planirate kada intenzivno vježbati i bilježiti kako to utječe na vaše raspoloženje, a sve ovisi o tome u kojoj ste fazi menstrualnog ciklusa.''

Zaključak

Bilo da ste profesionalni ili rekreativni sportaš, poznavanje načina na koji vaš ciklus utječe na vaš trening ključno je za otkrivanje najboljeg načina vježbanja za vas. Mnogo je izvanrednih sportašica koje imaju menstruaciju, a mnoge od njih su morale svladati brojne prepreke kako bi postale uspješne. Vrijedi razmisliti o korištenju znanja o menstrualnom ciklusu kako biste dosegli svoj vrhunac u treningu i učinili da vaše tijelo radi "pametnije".