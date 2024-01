Spektakularni Röyksopp na INmusic festivalu #16

Röyksopp je elektronički glazbeni duo iz Norveške poznat po toplim melodijama koje stvaraju žanrovskom kombinacijom housea sa afro-američkim glazbenim elementima. Prijatelji Torbjørn Brundtland i Svein Berge 1998. godine osnivaju Röyksopp, a ubrzo zatim objavljuju i album prvijenac, 'Melody A.M.' (2001.) koji je osvojio glazbenu kritiku i lansirao ih u sam vrh glazbene scene.

Svaki novi album upotpunjen je zanimljivim glazbenim kombinacijama i uzbudljivim vizualnim elementima, uz naglašene i često vrlo ekscentrične scenske nastupe koji su ih dodatno izdvojili u glazbenom svijetu i proslavili do svjetskih razmjera. 'The Inevitable End' iz 2014. godine predstavio je svojevrstan epitaf i oproštaj od formata albuma, barem u tradiocionalnom smislu.

Nakon osam godina šutnje, 2022. godine objavljuju kolosalni projekt sačinjen od 30 glazbenih brojeva objedinjenih u albumski triptih 'Profound Mysteries' koji Röyksopp opisuju kao 'neprekidno, konceptualno iskustvo' i 'proširenje kreativnog svemira'.

Norveški duo Röyksopp donose svoj zavodljiv i melodičan elektronski zvuk na INmusic festival #16 u lipnju 2024. godine uz već najavljene nastupe The Smashing Pumpkins, Hoziera, The National, Paola Nutinija, Gossip, Dogstar, Viagra Boys, The Gaslight Anthem, Sleaford Mods, Ibibio Sound Machine, Descartes a Kant i Deadletter!

Trodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #16 dostupne su putem službenog festivalskog webshopa