SpaceX uspješno lansirao Crew Dragon

SpaceX Crew Dragon lansiran je rano jutros po našem vremenu iz svemirskog centra Kennedy na Floridi na vrhu rakete Falcon 9.

Lansiranje je prošlo bez problema, a probni let do ISS-a trebao bi trajati oko jednog dana, preciznije, Crew Dragon stiže do Međunarodne svemirske stanice u nedjelju.

Tvitovi SpaceX-a pratili su svaku fazu lansiranja sa završnom porukom "Crew Dragon je na putu do Međunarodne svemmirske stanice!" Spajanje na ISS trebalo bi započeti u nedjelju ujutro i bit će prenošeno uživo.

To je prva komercijalno izgrađena američka raketa i letjelica, lansirana s američkog teritorija.

Lansiranje je provedeno u suradnji s NASA-om koja surađuje s nekoliko privatnih američkih svemirskih tvrtki na razvoju letjelica s ljudskom posadom.