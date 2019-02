SpaceShipTwo gotovo dosegao granicu svemira

SpaceShipTwo, svemirski brod tvrtke Virgin Galactic milijardera Richarda Bransona s dva člana posade i, po prvi put, jednim putnikom, dosegao je u petak visinu od gotovo 90 kilometara, stigavši time gotovo do granice Zemlje i svemira.

Svemirski brod koji je Branson izgradio kako bi prevozio turiste u svemir, lansiran je iz pustinje Mojave i doletio je do visine od 55,87 milja (89,9 kilometara), objavio je Virgin Galactic.

Po američkim standardima, to već jest svemir jer Amerikanci početkom svemira smatraju visinu od 50 milja. Bransonovi piloti i jedan putnik, međutim, nisu prešli Karmanovu crtu, međunarodno priznatu granicu između Zemljine vanjske atmosfere i svemira, koja je postavljena na 100 kilometara (62 milje).

Bransonov svemirski brod putovao je brzinom od tri Macha, odnosno tri puta više od brzine zvuka, i bez problema sletio u svemirsku luku u pustinji Mojave.

Letjelica je dizajnirana da prevozi šest putnika, ali je ovo je bio prvi let s makar jedinim. U odnosu na predviđeni plan Virgin Galactic nekoliko godina kasni s pokusnim letovima, djelomično i zbog nesreće u kojoj je poginuo pilot 2014.

Bransonov glavni suparnik u razvoju svemirskog turizma je tvrtka Blue Origin, milijardera Jeffa Bezosa, osnivača Amazona.

Bezos je ovaj tjedan izjavio da će njegova letjelica New Shepard do kraja ove godine početi prevoziti ljude na veće visine od Bransonova svemirskog broda. New Shepherd je već letio iznad Karmanove crte, ali bez putnika.