SØWT predgrupa Mudhoneyju u Tvornici kulture

Dugoiščekivani povratak Mudhoneyja u Hrvatsku dogodit će se 15. rujna u zagrebačkoj Tvornici kulture, a njima će se na pozornici pridružiti nizozemski pop noiseri SØWT. Pretprodajna cijena ulaznica je 31 euro i mogu se kupiti preko Hangtime ticketinga ili u Dirty Old Shopu (hard copy). Na ulazu će, ako ih ostane, koštati 35 eura. Dan nakon bendovi će nastupiti u riječkom Pogonu kulture, a 17. rujna u beogradskom Dorćolu, također u organizaciji Hangtimea.

Ulaznice: https://shorturl.at/6Lb7W

SØWT je noise-pop bend osnovan u Eindhovenu. Ova četvorka autsajdera spaja osobne i emotivne tekstove s gitarama pojačanim na najjače. Njihova glazba lebdi na sanjivom, ali snažnom ritmu, stvarajući prekrasan i istovremeno gorkast zvučni pejzaž koji pomaže ljudima da izdrže dan. Kažu da su im uzori Smashing Pumpkin, Nirvana i Sonic Youth, a inače surađuju s Bobom de Witom, producentom bendova kao što su Mudhoney i Radar Men From The Moon. Vrijedi im dati šansu.

Mudhoney jedan je od onih bendova čiju biografiju valja poznavati kako bi se bolje shvatio kontekst jedne epohe. Osnivači benda Mark Arm i Steve Turner u predgrađu Seattlea svoj, uvjetno rečeno glazbeni put započinju 1978. s „najgorim bendom ikad", kako su ih predstavili na lokalnom radiju, a ime Mr. Epp and the Calculations dali su po učiteljici matematike iz srednje škole. Istini za volju, sami počeci više su bili zezancija nego stvaran bend pa su prvi pravi nastup imali tek tri godine kasnije - momci zapravo i nisu baš znali svirati. I tu dolazimo do jednog od onih općih, popkulturnih mjesta kad je u pitanju Mudhoney - Mark Arm koji je, opisujući svoj tadašnji bend, prvi upotrijebio riječ grunge: „I hate Mr. Epp and the Calculations! Pure grunge! Pure noise! Pure shit!". On uskoro s Turnerom ulazi u ponešto ozbiljniju fazu pa 1984. osnivaju kultni Green River, bend čiji se prvi EP "Come on Down" smatra prvim grunge izdanjem uopće. Zanimljivo da su s njima u tom bendu bili i basist Jeff Ament te gitarist Stone Gossard koji su par godina kasnije osnovali Pearl Jam. Iako su se Arm i Turner razišli u ovoj fazi zbog neslaganja kako bi Green River trebao zvučati, ponovno ujedinjuju snage krajem 1987. i tad konačno nastaje Mudhoney koji je ime dobio po istoimenom filmu osebujnog američkog redatelja Russa Meyera. Na basu im se tad pridružuje Matt Lukin koji je taman izašao iz kultnih Melvinsa. Za legendarni label Sub Pop uskoro izdaju svoj debitantski EP "Superfuzz Bigmuff" koji je bio velika inspiracija Kurtu Cobainu, a tu je i njihov prvi singl "Touch Me I'm Sick" s kojim su postigli popriličnu vidljivost i popularnost u SAD-u. Sonic Youth ih uskoro zove na turneju po Velikoj Britaniji, dok 1989. izdaju svoj prvi album "Mudhoney". Odonda su nanizali još 10 službenih izdanja i zacementirali svoj kultni status na globalnoj razini. Uz spomenute Arma i Turnera u bendu je i dalje jedan od osnivača, bubnjar Dan Peters, dok je na basu od 2001. Australac Guy Maddison.