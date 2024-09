Solence nastupaju prije mongolskog folk metal benda The HU

Spajajući elemente metala, elektroničke i alternativne glazbe, kao i popa, švedska grupa Solence orkestrira mosh pitove ili nastupa na Coachelli, a sve uz moto da što glasnije dijele svoju energiju. Vokalist Markus Videsäter, David "Viking" Vikingsson na bubnjevima, David Strääf na gitari i Johan Swärd na klavijaturama bend su osnovali 2019. Debi "Brothers", naslijedili su albumi "Directions" i "Deafening", a predstavljaju i treći "_hope is a cult_". Singlovi "Heaven", "Animal In Me" i "Good F**king Music", koji ima više od 40 milijuna preslušavanja na Spotifyju, miljenici su publike, a mediji ih prozivaju nepresušnim utočištem mogućnosti, upornosti i pozitivnosti.

The HU - "Wolf Totem"

Mongolski folk metal ratnici The HU započeli su europsku turneju Hishigten u sklopu koje dolaze u zagrebačku Tvornicu, a rasprodani koncerti i turneja koja ih kroz rujan vodi po velikom dijelu Europe pokazuju veliku fan bazu benda.

The HU je moderni rock bend duboko ukorijenjen u tradiciji. Osnovani su 2016. u Ulaanbaataru u Mongoliji, čine ga producent Dashka i članovi Gala, Jaya, Temka i Enkush, a ime dolazi od korijena mongolske riječi za ljudsko biće. Jedinstveni pristup spaja instrumente kao što su Morin Khuur (viola s konjskom glavom), Tovshuur (mongolska gitara), Tumur Khuur (čeljusna harfa) i grleno pjevanje sa suvremenim zvukovima. Nazivaju to Hunnu Rock, a neke pjesme uključuju ratne napjeve i poeziju na mongolskom jeziku.

The HU - "Yuve Yuve Yu"

Mediji poput NPR-a opisuju The HU kao bend koji spaja vrišteće gitare heavy metala i tradicionalno mongolsko grleno pjevanje, ističući njihovu kulturnu važnost i jedinstveni glazbeni identitet. Guardian pak kaže da bend spaja kompleksnu mongolsku glazbu i bučni zapadnjački metal nazivajući to kombinacijom Džingis-kana i Judas Priesta.

Debi "The Gereg" iz 2019. sletio je na vrh Billboardove ljestvice svjetskih albuma, osvojio drugo mjesto UK Rock & Metal ljestvice, svjetske medije, bend je rasprodavao turneje, te osvojio najveću nagradu Mongolije, Orden Džingis-kana. Deluxe verzija debija uključuje suradnju s Jacobyjem Shaddixom iz Papa Roacha i Lzzy Hale iz Halestorma, a za "The Metallica Blacklist" album iz 2021. obradili su pjesmu "Through The Never". Uslijedio je album "Rumble Of Thunder", bend je uključen na soundtrack za triler "The Retaliators", snimili su i pjesmu za EA Games Star Wars Jedi: Fallen Order te postali prvi rock/metal bend s UNESCO-vim priznanjem "Umjetnik mira".

The Hu - "Tatar Warrior" (live at Glastonbury)



Bend je nedavno objavio album "Live At Glastonbury", a Classic Rock je za The HU rekao da su prava eksplozija, dok Kerrang! opisuje nastup kao jedan od najkreativnijih za ljubitelje žestoke glazbe. The Hu radi na trećem uratku, a slaveći obljetnicu albuma "Rumble of Thunder" iz 2022. objavili su i deluxe izdanje koje uključuje Serja Tankiana, Bad Wolves, LP i Alice in Chains.

Ulaznice za koncert u Tvornici kulture su u prodaji po 36 eura, dok će na dan koncerta trebati izdvojiti 39 eura. Dostupne su u sustavima eventim.hr i entrio.hr, na njihovim prodajnim mjestima, kao i u Dirty Old Shopu, Rockmarku i Dallas Shopu u Rijeci.