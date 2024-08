Sok koji čini razliku

Voćni sokovi, pogotovo prirodni voćni sokovi bez dodatka šećera odlično utječe na zdravlje, a navodno jedna vrsta mnogima omiljenog soka od naranče može smanjiti kolesterol i krvni tlak. Pića, baš kao i hrana koju jedemo, utječu na zdravlje, stoga je važno brinuti što unosimo u organizam.

Kako prenosi britanski Express, prirodni sok od naranče ima potencijal smanjiti razinu kolesterola i krvnog tlaka. Visoke razine kolesterola i krvnog tlaka jedni su od glavnih uzroka razvoja opasnih zdravstvenih stanja, poput moždanog i srčanog udara. Dodavanje soka od naranče u dnevnu prehranu moglo bi smanjiti rizik od njih.

Studija pokazala pozitivne promjene nakon konzumiranja soka od naranče

Prema studiji objavljenoj u časopisu Lipids in Health and Disease iz 2023. godine, pijenje dvije čaše soka od naranče svaki dan može smanjiti razinu kolesterola. U tom istraživanju proučavano je 129 sudionika u dobi od 18 do 66 godina.

Rezultati su pokazali da je 41 posto sudionika koji su dnevno popili dvije čaše soka od naranče, dakle ukupno 480 mililitara svaki dan u 365 dana, imalo značajno nižu razinu kolesterola od onih koji nisu ispunili dnevni unos ili su bili u kontrolnoj skupini koja je pila manje od dvije čaše soka dnevno.

Osim ove, još nekoliko provedenih studija pokazalo je da pijenje soka od naranče ima pozitivan učinak na cjelokupno zdravlje.

U jednom znanstvenom članku objavljenom u European Journal of Nutrition iz 2021. godine piše da "hesperidin u soku od naranče smanjuje sistolički krvni tlak i pulsni tlak nakon kontinuirane konzumacije, a nakon jedne doze, kronična konzumacija soka od naranče obogaćenog hesperidinom povećava njegov postprandijalni učinak",