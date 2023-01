Slavna lica promoviraju Veganuary

Veganuary, globalni veganski izazov u siječnju, već devet godina pomaže savjetima i receptima te pruža podršku pri prelasku osoba na veganstvo. Izazov traje mjesec dana, no odluka je cjeloživotna. Na hrvatsku inačicu Veganuaryja, Vege izazov, koji također već devet godina ljudima pomaže pozitivno promijeniti životne navike, može se prijaviti putem stranice www.veganopolis.net.

Kampanja je dobila veliki poticaj nakon što je pop ikona Billie Eilish potaknula svojih 107 milijuna pratitelja da se pridruže izazovu te pozitivno iskoristila svoj status slavne osobe za educiranje o klimatskoj krizi. Eilish, zagovornica veganstva i službena ambasadorica Veganuaryja, izjavila je: „Stočarski sektor doprinosi s više od 60% svih stakleničkih plinova u prehrambenom sustavu. To je ogroman pritisak na naš planet, ali ako konzumaciju mesa zamijenimo hranom biljnog podrijetla, svi zajedno možemo dati Zemlji dati priliku za opstanak."

Veganska prehrana iznimno je korisna za planet. Iako proizvodnja biljne hrane također ima ugljični otisak, on je puno manji od mesa, mlijeka i jaja. Proizvodnja jednog kilograma govedine stvara 57 puta veću količinu stakleničkih plinova nego pola kilograma krumpira. Krave ispuštaju metan, snažan staklenički plin. Također im je potrebna velika količina vode i hrane za rast, oko 4,5 kg biljnih proteina za svakih 450 grama govedine, što oslobađa dodatne stakleničke plinove.

Nedavna studija pokazala je da bi postupno ukidanje uzgoja životinja tijekom sljedećih 15 godina smanjilo emisije ugljičnog dioksida za 68 posto do kraja stoljeća. Ovom jednom promjenom postigla bi se polovica smanjenja emisija stakleničkih plinova potrebnih za ograničavanje globalnog zagrijavanja na 2°C do 2100 godine. To je minimalni prag potreban za sprječavanje najgorih učinaka klimatskih promjena kojima se opako približavamo.

Uz Eilish, mnogo slavnih osoba podržalo je Veganuary, uključujući Joaquina Phoenixa, Sir Paula McCartneyja i Aliciu Silverstone. Joaquin Phoenix koji je vegan od svoje treće godine prisjeća se kako je bio na brodu i svjedočio hvatanju i čišćenju ribe. Izjavio je da je taj nasilni događaj motivirao cijelu njegovu obitelj da postanu vegani. Phoenix je vodio prosvjede za prava životinja i radio na veganskim dokumentarcima, a jednom prilikom i spasio majku kravu i njezinu bebu iz klaonice. Kad je 2020. godine osvojio Oscara iskoristio je svoj govor zahvale kao platformu za ukazivanje na okrutnosti mliječne industrije.

Prijatelji životinja još jednom pozivaju sve da naprave prvi korak prema veganstvu klikom na www.veganopolis.net: „Prihvatite poziv, pridružite se brojnima koji su to već učinili i dajte priliku veganskim proizvodima i veganstvu. Tim potezom dat ćete i priliku za naš opstanak na ovom planetu."

Više informacija o Veganuaryju pronađite na www.prijatelji-zivotinja.hr.