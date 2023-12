Skriveni heroji nastavljaju sa svojim nesebičnim radom i nakon Božića

Iako je Božić sada već iza nas, globalni tehnološki brend HONOR želi podsjetiti na „neopjevane heroje" oko nas, kojima je ove godine odao priznanje. Ovi pojedinci, često nezapaženi, rijetko prepoznati, a uvijek bitni, posvećeni su radu i brizi za druge, a njihova važnost posebno dolazi do izražaja za vrijeme ovog najljepšeg i najčarobnijeg razdoblja u godini.

Oni nastavljaju sa svojim nesebičnim radom i doprinosom i nakon Božića, i u novogodišnjoj noći, dok se ostali prepuštaju zabavi.

Upravo je njima HONOR posvetio dirljivi blagdanski video koji je podsjetnik na nesebičnost i brigu koju utjelovljuju ovi pojedinci.

Svi oni sa svojim najmilijima mogu ostati povezani zahvaljujući tehnologiji, a posebnu blagdansku ponudu u koju su uključeni HONOR 90, HONOR 90 Lite i HONOR Magic5 Lite, možete pronaći ovdje: https://www.hihonor.com/hr/events/honor-christmas/.

Ovo je vrijeme prilika da se oda priznanje herojima koji su svakodnevno među nama i koji blagdane čine još ljepšima, da se proslave njihova dobrota i velikodušnost. Prema istraživanju koje je HONOR proveo među 8.500 europskih građana, njih 59% priznalo je da ima skrivenog heroja u krugu svojih voljenih, s majkama (41%) i očevima (30%) na vrhu liste. Također, njih 33% se u potpunosti slaže da su ih ljudi u njihovim životima nadahnuli da bolje utječu na zajednicu.

HONOR to be with you!

Sretni blagdani!