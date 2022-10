Sjajni naslovi Naklade Neptun na Interliberu!

Colleen Hoover već je imala status fenomena suvremenog nakladništva nizom knjiga (Slammed, Point of Retreat, This Girl, Hopeless) objavljenih samo u elektroničkom izdanju kad su ju otkrili književni izdavači uz čiju se pomoć vinula na vrh ljestvice bestellera New York Timesa.

Njezin vrtoglavi uspjeh potakla je književna blogerica Maryse Black ocijenivši autoričin prvijenac Slammed s pet zvjezdica, a početkom pandemije je njena popularnost postala sve veća kada su njeni naslovi, specifično „Priča završava s nama" i „Opasna ljubav" počeli dobivati više pažnje na aplikaciji TikTok.

„USPOMENE NA NJEGA" (eng. „Reminders of Him") prati priču slomljene mlade majke koja čezne za iskupljenjem u tužnoj, ali optimističnoj priči autorice bestsellera New York Timesa Colleen Hoover. Američki tjednik Publishers Weekly kaže kako „Colleen Hoover uranja duboko u ožalošćenost i krivnju kako bi stvorila višeslojnu priču o iskupljenju s postavom likova koji se bore jednako žestoko kao što vole."

Za ljubitelje povijesnih ljubavnih romana Naklada Neptun pripremila je treći nastavak serijala „Goropadnici iz Halstead Halla". Riječ je o romanu „Kako zavesti hirovitu damu" (eng. „How To Woo a Reluctant Lady"), priči o Lady Minervi Sharpe. Kad joj šarmantni razvratnik predloži da se uda za njega kako bi ispoštovala ultimatum svoje bake, svojeglava članica klana Sharpe smislit će kontra-ponudu kojom će sačuvati svoje nasljedstvo i raspaliti njegovu maštu.

„Treća knjiga iz serijala Goropadnici iz Halstead Halla oduševljava senzualnošću, slasnim humorom i majstorskim pripovijedanjem koji su autoričini zaštitni znakovi. Bio je pravi uživat pratiti samosvjesnu lady Minervu upetljanu u ljubavnu mrežu s muškarcem koji je jednostavno savršen. Ovo je priča u kojoj se istinski uživa", o knjizi piše Library Journal.

Oba naslova bit će dostupna na međunarodnom sajmu knjiga Interliber od 8. studenog na štandu Naklade Neptun (Paviljon 6, štand 4F), kao i na stranici naklade: https://www.nakladaneptun.hr/