Sjajne kritike turneje soul kraljice Macy Gray

Soul kraljica Macy Gray počela je glavni dio europske turneje "The Reset", u sklopu koje dolazi u zagrebačku Tvornicu kulture u subotu 29. listopada na jedini nastup u regiji. Osvrćući se na protekle nastupe mediji izuzetno hvale njezin vokal, energiju i karizmu, dok prateći bend California Jet Club proglašavaju ravnopravnim s Macy, pišući da sjajnom svirkom i pratećim vokalima nadopunjuju njezino prepoznatljivo pjevanje.

Osvježena s novom energijom i uz fantastičan bend kojeg čine vrhunski glazbenici, Macy će u Zagrebu predstaviti novi album, ali i cijeli katalog singlova iz više od 20 godina duge karijere koji su je označili jednom od najpoznatijih vokalistica.

Macy Gray - "I Try"

S početkom europskog dijela turneje u proljeće, obišla je Skandinaviju i zemalja Beneluksa, svirala na najpoznatijim lokacijama poput amsterdamskog Paradisa, pariškog Bataclana, kao i dvorani Rockefeller u Oslu, po cijelom UK-u, a potom se prebacila u SAD i Brazil. Nastupa u velikim dvoranama kao i klubovima, a brojeći koncerte na međunarodnim jazz festivalima ili mega festu Rock In Rio, preko O2 Academy u Bristolu, do čak tri nastupa zaredom u Blue Note Jazz Clubu u New Yorku, predstavila je svoje hitove i nove pjesme.

Macy Gray s bendom nastavlja po Europi, a preko Poljske, Portugala, Španjolske, Italije, Švicarske, Mađarske, Češke, Njemačke, svira velike dvorane poput bečke Arene ili Nacionalne palače kulture u Sofiji, te se nakon Zagreba i ostatka turneje vraća na čak tri nastupa u Ronnie Scott's Jazz klubu u Londonu gdje su svi koncerti unaprijed rasprodani.

Macy Gray - "Sexual Revolution"

Dosadašnje setliste uključuju pjesme poput "Sweet Baby", "Glad You're Here", "Relating to a Psychopath", "I Try", "Sexual Revolution", "Come Together", "She Ain't Right For You", "Still", "Caligula", kao i pjesme s novog albuma poput "Every Night" i "Thinking Of You".



Jedna od najpoznatijih R&B/soul pjevačica prepoznatljivog promuklog vokala, Macy Gray je u više od dva desetljeća karijere pokazala da je uvijek eklektična i puna iznenađenja, a vraća se u punoj formi uz novi album. "The Reset" ujedno donosi i novi način prezentacije glazbe, jer nastupa sa svojim bendom The California Jet Club, a album predstavlja potpuni uvid u Macy i njene liričke i vokalne sposobnosti u najboljem svjetlu.

Macy Gray and The California Jet Club - "Thinking of You"

Macy je oduševila glazbenu industriju debijem "On How Life Is" iz 1999. koji je sadržavao globalni hit "I Try". Označena je kao jedna od najunikatinijih vokalistica moderne pop glazbe, a prvijenac joj je donio Grammyja za najbolju vokalnu pop izvedbu. Objavila je još devet albuma i svoju viziju glazbe koja preskače barijere žanrova, od eksperimentalnog soula do alternativnog rocka, od retro diska do hip hopa, a izgradila se i kao glumica. Dobitnica brojnih nagrada kroz karijeru je imala uspone i padove, a album "The Reset" donosi njen veliki povratak.

Macy Gray - "Sweet Baby"

Ulaznice su u prodaji po cijeni 200 kn (26,54 eur). Na dan koncerta cijena će biti 230 kn (30,54 eur).

Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Ul. Hrvatske bratske zajednice 4), Aquarius CD Shop (Varšavska 13), sva prodajna mjesta Eventima i Entria kao i online na www.eventim.hr i www.entrio.hr.