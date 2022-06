Sjajna ideja za reciklažu

Tema održive budućnosti jedna je od onih o kojima se najviše pričalo na ovogodišnjoj konferenciji Future Tense koja se održala 8. i 9. lipnja u Laubi, u organizaciji Komunikacijskog laboratorija. No, rasprava o održivosti nije ostala samo na impresivnoj 27-metarskoj pozornici u Laubi. Ona je, u suradnji s brendom Nespresso, pretvorena u stvarnost.

Na pet pultova koji su bili raspoređeni u Laubi, tijekom dva dana koliko je trajala Future Tense konferencija, popilo se više od 900 Nespresso kava. Budući da su kapsule u kojima je Nespresso kava pohranjena izrađene od aluminija koji se može reciklirati beskonačno mnogo puta, svaka od njih je prikupljena te je potom reciklirana. Tako je deset i pol kilograma iskorištenih Nespresso kapsula pretvoreno u 92.4 kg komposta ili 46.620 punjenja pametnog mobitela.

„Kavu iz održivih i odgovornih izvora pohranili smo u aluminijske kapsule kojima, nakon upotrebe, svatko od nas može podariti drugi život. Umjesto da ih odložimo u otpad, kapsule koje smo iskoristili na Future Tense konferenciji prikupili smo te smo ih reciklirali. Na taj smo način pokazali koliko je lako napraviti prvi korak ka održivoj budućnosti" - rekla je Bojana Guteša, regionalna direktorica marketinga za brend Nespresso.

Održivost, ekologija i zelena industrija tako nisu ostale samo isprazne riječi kojima se razbacujemo kada dođe do rasprave o važnosti sinergije između dobrobiti planeta Zemlje i poslovnog uspjeha. Kao što je u raspravi zaključeno, a kasnije i dokazano, održivost nije trošak, ona je ulaganje u budućnost. A postoji li ljepše ulaganje od onoga uz šalicu premium kave punog okusa?

Konferencija Future Tense ove godine trajala je dva dana, a vidjeli smo predavanja šest svjetski cijenjenih futurologa. Konferenciju je otvorio Mike Walsh s temom The Future of Independent Thinking and Leadership, nastavila je Daria Krivonos sa Sustanaible Future, dok je prvi dan zaključila tema The Future of Technology Mikea Bechtela. Drugi dan slušali smo The Future of Work and Education, koji je predstavio Daniel Susskind, o budućnosti upravljanja pričala je Anne Lise Kjaer, a Ian Yeoman predstavio je The Future of Tourism.