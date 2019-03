Sir Martin Sorrell dolazi na Dane komunikacija

Organizatori Dana komunikacija, koji će se od 28. do 30. ožujka održati u Rovinju, na press konferenciji najavili su dolazak jedne od najutjecajnijih osoba na svijetu prema Time 100 i osnivača WPP-a, najveće marketinške mreže na svijetu - Sir Martina Sorrella.

"Svake godine dovodimo sve bolje predavače. Mali lokalni festival izrastao je u mjesto koje posjećuju neke od najvećih faca naše industrije. Ove godine ih imamo već dosta, a šećer dolazi na kraju - Sir Martin Sorrell, osoba koju je ugledni The New Yorker proglasio najvećim celebrityem u svijetu tržišnog komuniciranja. Ovo je novi veliki iskorak našeg festivala kojem već dugo tepaju "mali Cannes", a koji ne želi biti ničiji mali", s entuzijazmom je najavila direktorica festivala i programa Dana komunikacija, Dunja Ivana Ballon.

Sir Martin Sorrell karijeru je započeo prije više od trideset godina preuzimanjem male britanske tvrtke za proizvodnju žičanih košarica za dućane zvane Wire and Plastic Products i od nje stvorio multinacionalnog marketinškog giganta, tvrtku WPP koja je brojčano i po prihodu najveća na svijetu s više od 3000 ureda u 112 zemalja. Danas je WPP vlasnik nekih od najvećih oglašivačkih agencija na svijetu među kojima su Grey, Ogilvy, GroupM, MediaCom, Mindshare, Wavemaker, Kantar i brojne druge. Na čelu tvrtke bio je duge 33 godine i time postao najdugovječniji te najbolje plaćeni direktor, i to tvrtke koja se nalazi na cijenjenom Financial Times Stock Exchange 100 indexu. Nakon višegodišnjeg uspješnog rada u WPP-u Sorrell je odstupio s mjesta izvršnog direktora i posvetio se novom izazovu i projektu - tvrtki S4 Capital.

"Na Danima komunikacija serviramo znanje na pladnju - dovodimo rekordan broj predavača, a kreiran je najjači program dosad", izjavio je Davor Bruketa, predsjednik Uprave HURA-e.

Do sada najavljeni predavači Dana komunikacija su: Sir Martin Sorrell (Chairman, S4 Capital); osvajač nagrade za najboljeg oglašivača na svijetu Matt Biespiel; digitalni evanđelist Yousef Tuqan Tuqan; etički haker Ralph Echemendia; potpredsjednik VICE Media s titulom Star of Tech City Mark Adams; prankster, novinar i autor br. 1 fake restorana u Londonu na Trip Advisoru Oobah Butler (projekti: The Shed, Giorgio Peviani Jeans, fake Oobah); autoritet u svijetu novih tehnologija i AI-ja za brendove Yifei Chai; autor bestsellera i stručnjak za bihevioralni marketing Mark Earls (aka HERDmeister); Steve Vranakis, izvršni kreativni direktor Google Creative Laba; Swati Bhattacharya, prva kreativna direktorica u Indiji i ambasadorica Cannes Lionsa; Che-Wei Wang, lider generativnog dizajna, MIT alumni i izlagač poznate MoMA-e; Jessica Chapplow (e-commerce & emerging platforms); Aaron Sherinian (Vice President, Global Communications Transformation, Philip Morris); Ali Ali, jedan od top 10 redatelja na svijetu i autor slavnog virala Never Say No to Panda te mnogi drugi

Bruketa je najavio još jednu novost; koliko su Dani komunikacija zapravo neuobičajen festival znaju i sami predavači koji nakon svog predavanja odlaze na quickie u šumicu. Riječ je, naravno, o novoj dvorani Quickie koja se nalazi u šumici hotela Lone i koja je jedinstvena po tome što će sudionici predavače moći izravno pitati sve što ih zanima - i na ta pitanja dobiti jednako izravne odgovore.