Simple Minds - novi datum zagrebačkog koncerta

Grupa Simple Minds donosi na stadion Šalata svoju veliku svjetsku turneju "40 Years Of Hits". Osam godina nakon što su rasprodali Malu dvoranu Doma sportova škotski rock velikani vraćaju se u Zagreb obilježiti četiri desetljeća rada koncertom koji će sadržavati apsolutno sve najvažnije pjesme iz prebogatog opusa.

Simple Minds - "Don't You (Forget About Me)"

Bend će svirati dva duga seta, a bit će ovo večer posvećena presjeku karijere u kojoj su stvorili bezvremenske hitove. "Turneja mora biti posebna, pa smo sve jako dobro osmislili. Čut ćete sve klasike i sve velike pjesme, a za hard core fanove izvest ćemo stvari koje nismo baš najduže svirali", objašnjava frontman Jim Kerr.

Simple Minds - "Belfast Child"

Kao uvod u obljetničku akciju grupa je objavila čak dva izdanja - koncertni album "Live In The City Of Angels" i kompilaciju "40: The Best Of 1979 - 2019". Live izdanje snimano je na dugačkoj sjevernoameričkoj turneji, dok je kolekcija hitova dosad najdetaljniji i najiscrpniji pregled fascinantne karijere jednog od najvećih otočkih bendova i uključuje 40 pjesama, od megahitova "Don't You (Forget About Me)", "Alive & Kicking", "Belfast Child", "Mandela Day", "Promised You A Miracle", "Glittering Prize", "Waterfront", "Sanctify Yourself", "New Gold Dream (81, 82, 83, 84)", "War Babies" do nove pjesme, obrade King Creosoteove "For One Night Only".

Sve njih uživo će čuti i naša publika 30. lipnja 2022. na omiljenom stadionu Šalata u Zagrebu. Bit će to ujedno i jedini datum koji je bend posvetio našoj regiji u sklopu ogromne svjetske turneje i proslave 40 godina rada.

Simple Minds - "For One Night Only"

Sve ulazanice kupljene za ovogodišnji nastup vrijede za koncert sljedeće godine. Svi kojima novi datum neće odgovarati mogu ostvariti povrat novca na mjestu gdje je ulaznica kupljenja do 20. srpnja 2021.

Ulaznice su u prodaji po cijeni od 240 kn. Ako ih ostane, na dan koncerta ulaznice će iznositi 270 kn. U ponudi su i VIP ulaznice za tribinu po trajnoj cijeni od 390 kn.

