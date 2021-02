Silvio Kutić najutjecajniji inovator u telekomu

Infobip, vodeća IT kompanija u Hrvatskoj i regiji, osvojila je tri prestižna priznanja na Future Digital Awardsu, godišnjoj dodjeli nagrada koju organizira analitička kuća Juniper Research. Izvršnom direktoru Infobipa Silviju Kutiću dodijeljeno je priznanje „Mover and Shaker in Telco Innovation", odnosno za najutjecajnijeg tehnološkog inovatora u telekomunikacijskoj industriji. Infobip je proglašen najboljim RCS (Rich Communication Service) i CPaaS (Communication Platform-as-a-Service) pružateljem usluga.

„Čast nam je osvojiti ove renomirane nagrade od strane industrije u kojoj poslujemo i analitičara. One su dokaz odličnog rada cijelog Infobipovog tima i dobrog smjera razvoja naših komunikacijskih rješenja. Pred nama je velik put, mi praktički tek krećemo", poručio je Silvio Kutić, izvršni direktor Infobipa.

Vodnjanska IT tvrtka je tijekom godina izrasla u vodeću globalnu komunikacijsku platformu u oblaku (CPaaS), a prošle je godine predstavila i svoj model softvera kao usluge (SaaS). RCS predstavlja svojevrsnu evoluciju klasičnog SMS-a jer uzima ono najbolje od tog tradicionalnog komunikacijskog kanala, tj. mrežu i već postojeću implementaciju, uz dodavanje bogatih funkcionalnosti poput slika i video zapisa, a koji su do sada bili rezervirani samo za chat aplikacije.

„Infobip redovito ističe prednosti i koristi koje tvrtke, mobilni operateri i krajnji korisnici imaju od RCS standarda za slanje poruka. Danas kad smo svi hiper-povezani, RCS kao dio CPaaS ekosustava ima svoje mjesto među kanalima za komunikaciju s korisnicima. Iznimno smo ponosni na nagradu za najboljeg pružatelja usluga u obje kategorije. Zahvaljujem Juniper Researchu kao i našim klijentima koji su nam poticaj za daljni rad i razvoj", izjavio je Matija Ražem, viši potpredsjednik Infobipa, nakon osvajanja nagrada.

Podsjetimo, Infobip je prošle godine zaključio svoje prvo vanjsko financiranje strateškim ulaganjem društva za kapitalna ulaganja One Equity Partners u iznosu većem od 200 milijuna eura. Tvrtka je proteklu godinu završila sklapanjem kupoprodajnog ugovora s IT kompanijom Amdocs o preuzimanju američke tvrtke OpenMarket, vodećeg B2B pružatelja rješenja za razmjenu mobilnih poruka, za bruto iznos u gotovini od približno 300 milijuna američkih dolara.