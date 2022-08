Sigurno mjesto dobilo nagrade u Locarnu

Debitantski dugometražni igrani film redatelja Jurja Lerotića Sigurno mjesto u sklopu natjecateljskog programa Concorso Cineasti del presente 75. Filmskog festivala u Locarnu ovjenčan je trima nagradama: za najboljeg redatelja, najboljeg glumca (Goran Marković) i kao najbolji prvi dugometražni igrani film.

Film nastaje u produkciji Pipsera, a progovara o iznenadnom pokušaju suicida koji otvara procijep u svakodnevici tročlane obitelji. Njihov život mijenja se iz temelja, kao da su uvučeni u rat nevidljiv svima ostalima. Radnja se zbiva unutar kratkog perioda i reducirana je na ono najakutnije - spasiti bližnjega.

Juraj Lerotić na festivalu u Locarnu osvojio je nagradu za najbolju režiju (Best Emerging Director Award of the City and Region of Locarno), Goran Marković za najboljeg glumca (Pardo for Best Actor), a film je nagrađen i kao najbolji debitantski dugometražni uradak (Swatch First Feature Award).

'Mi smo s ovim filmom pokušali izbjeći eksploataciju boli, pornografiju boli. Ovo nije film na koji se možeš osloniti; teme poput smrti i suicida u literaturi su jako često romantizirane ili obilježene kao novi počeci, no ja sam želio snimiti film na temelju vlastitog iskustva o tome kako zapravo smrt može doći niotkuda, bez ikakvog pojašnjenja ili pak upozorenja. I možda se olakšanje krije upravo u tome - da prihvatiš taj misterij koji ne možeš kontrolirati što je u suprotnosti od onoga čemu nas zapravo uče odmalena', izjavio je redatelj Juraj Lerotić.

'Ova nagrada je sjajan poticaj za publiku da odu u kino pogledati ovaj film - mišljenja sam da je zdravo gledati ovakve naslove, jer cilj i zadaća umjetnosti nije samo da zabavi, već da progovara o puno široj slici ljudske osobnosti i nizu tema, situacija i problema s kojima se kao ljudi suočavamo', izjavio je Goran Marković.

'Radili smo dugo i predano sve do prije dva tjedna kada smo ga završili. Ovo što se sada događa došlo je jako brzo i intenzivno i presretni smo što je film prvenstveno prepoznala publika koja nas je zasula predivnim komentarima te naravno što ga je prepoznao i žiri. Ono što je nama posebno važno je što upravo zbog teme o kojoj Sigurno mjesto govori publika i žiri prepoznaju na takav način', izjavila je povodom osvojenih priznanja producentica filma Miljenka Čogelja.

Film Sigurno mjesto temelji se na osobnom iskustvu autora Jurja Lerotića, koji ujedno u filmu igra i glavnu ulogu. Pored njega, glavne uloge u filmu nose Snježana Sinovčić Šiškov i Goran Marković. Direktor fotografije je Marko Brdar, montažer Marko Ferković, scenografkinja Jana Plećaš, a kostimografkinja Katarina Pilić.

Sigurno mjesto nastao je u produkciji tvrtke Pipser, a producentica filma je Miljenka Čogelja, dok su hrvatski koproducenti Zelena zraka (Saša Ban i Nevenka Sablić). Film je nastao u suradnji sa slovenskom produkcijom December.

Film su financijski podržali Hrvatski audiovizualni centar, Hrvatska radiotelevizija te Slovenski filmski centar. Povrh toga, film je osvojio razvojnu nagradu Eurimages Development Award u sklopu CineLink Co-production Marketa Sarajevo Film Festivala.