u sklopu projekta Oni dolaze...umjetnica Marieta Vulić predstavit će se u Galeriji SC s izložbom She Woke Up and Wanted More čije će se otvorenje održati u petak, 3. ožujka u Galeriji SC u 19 sati. Izložbu posjetite do 11. ožujka, radnim danom od 12 do 20 sati te subotom od 10 do 13 sati.

Jezična teorija Ludwiga Witgensteina, osnovna komunikacijska teorija iza aktivističkih ili propagandnih plakata, pa u konačnici i fenomen individuacije predstavljaju temeljne ideje, odnosno strategije u procesu stjecanju autonomije, kako likovne, tako i one osobne. Ciklus crteža She Woke Up and Wanted More Mariete Vulić, kojeg autorica u izlaže u Galeriji Studentskog centra konceptualno je izgrađen na ideji jezične igre po kojoj riječi dobivaju značenja isključivo ovisno o kontekstu i namjeri gdje odnos jezika i (mentalne) slike stvara logičku sliku svijeta. Svojim izravnim i krajnje reduciranim crtačkim stilom uz povremena naglašena polja vedrih boja, autorica dnevnički bilježi sparene motive i pisane poruke iscrpljene iz svakodnevnog života koji nerijetko komuniciraju komične ali i britke misli temeljene na kontekstualnom premještanju značenja, a ponekad ove gotovo plakatne, likovne sinteze generiraju i neshvatljive odnose čiji je humor izražen apsurdom. Sadržajno, ovi crteži indirektno izražavaju ono što u se pop kulturi žanrovski označava kao coming of age narativ o odrastanju i procesu individuacije u kojem je nužno uspostaviti odnos osobe i svijeta u traženju svrhe, smisla i konačne autonomije življenja, a atmosfera tog sazrijevanja mlade žene koloristički je izražena vibrantnim ružičastim, plavim i narančastim nijansama flomastera i drvenih bojica koji prate komične obrate, dok će se ponekad prepreke i nerazumijevanja obojati apsurdom i masnom crnom bojom ili nervozno skicirati ugljenom. Ovaj rad, sadržajno kompleksan sa zahtjevnom teorijskom potkom kao i značajnom osobnom notom, ne samo da se uspješno pretače kroz naizgled nepovezane analogije. On u konačnici istražuje mogućnosti slike te izvodi lekciju o izražajnim mogućnostima temeljno izvedenog crteža bez kompromitiranja jedne vedre i neopterećene atmosfere koja brzo stavlja u odnos umjetnost i publiku, gdje će pojedinac zasigurno unijeti i svoj osobni kontekst, ali i upoznajući ovaj Marietin proširiti logičku sliku vlastitog svijeta. (predgovor, Jelena Šimundić Bendić)

BIOGRAFIJA



Marieta Vulić rođena je 1996. godine u Splitu. Diplomirala je slikarstvo 2022. godine na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu u klasi prof. Nine Ivančić. Sudjelovala je na nekoliko samostalnih i više skupnih izložbi. Dobitnica je posebnog priznanja na 3. međunarodnom studentskom bijenalu u Osijeku i rad joj je u kolekciji Erste banke, otkupljen u sklopu Erste fragmenti 17. Članica je HULU-a Split. Od 2022. godine zaposlena je kao vanjska suradnica na Umjetničkoj akademiji u Splitu.