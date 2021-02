She Loves Pablo - House of Pablo Live Session

Zagrebački groove rockeri She Loves Pablo kroz House of Pablo Live Session fanovima otvaraju vrata svog prostora za probu, od milja zvanog „Pablara", u kojem se tesao njihov prepoznatljiv zvuk i nastali svi dosadašnji materijali.

She Loves Pablo više od 15 godina čine perjanicu domaće stoner rock scene, svakim novim izdanjem dižu ljestvicu kvalitete i s nevjerojatnom lakoćom nadmašuju sva očekivanja. Već su nekoliko puta potvrdili da su predodređeni za velike svjetske pozornice, ali kada je riječ o koncertnoj atmosferi i odnosu s publikom, vrlo se lako ističu među bendovima srodnog zvuka.

Da su ljubav prema glazbi i fanovi to gorivo koje pokreće motor ove opasne mašine dodatno pokazuje poziv publici da kroz energični live session osjete kako je to biti dijelom She Loves Pablo svakodnevice.

She Loves Pablo at House of Pablo

Live session donosi četiri singla s odlično prihvaćenog aktualnog albuma „Death Threats From Future Self", istoimeni singl s prethodnog izdanja „Try Mandarin", a „You Won't Go To Heaven When I Eat Your Ghost" vraća u 2015. kada je snimljena „House of Pablo, Volume 1" kompilacija. Kroz šest pjesama She Loves Pablo isporučuje duplu dozu masnih riffova, skladno višeglasje i vokalne egzibicije frontmena zbog kojih će vam njihovi koncerti uživo još više nedostajati.

Popis izvođenih pjesama:

1. Operator

2. All Black

3. You Won't Go To Heaven When I Eat Your Ghost

4. No Modest Line Holds Your Belief

5. When It Stacks It Makes The Summer Black

6. Try Mandarin

Audio snimanje i tehniku potpisuje Filip Pacak, dok je mix usavršio Leonard Klaić. Video su snimali Hrvoje Baudoin i Hrvoje Zubović, a montažu je odradio Hrvoje Baudoin.

She Loves Pablo live session samo je prvi u nizu, a u niskom startu nas čeka još nekoliko iznenađenja bendova iz House of Pablo kolektiva.

She Loves Pablo su:

Domagoj Šimek - vokal, gitara

Dimitrije Đokić - gitara, prateći vokal

Nenad Gajić - bas, prateći vokal

Leonard Klaić - bubnjevi

