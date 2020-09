Šesti PRESS film festival

Šesto izdanje PRESS film festivala se održava od 11. rujna u Novinarskom domu u Zagrebu. Tema ovogodišnjeg festivala je 'Mediji u svjetskim krizama; COVID-19'. Kako je ova godina vrlo burna u globalnim promjenama u svim sferama života, osim filmskog programa na temu, održat će se i dvije tribine koje će se baviti koronavirusom. Ulaz na program je slobodan!

Program:

11. rujna 2020. petak

19:00 - Svečano otvaranje 6. izdanja PRESS film festivala

19:15 - Tribina na temu „Mediji u svjetskim krizama Covid-19"

20:30 - projekcije filmova uz razgovore s autorima:

Mental Health Care Institution On The Covid-19 Crises - Tomislav Žaja (HRV) 13'18"

Second Wave- Miroslav Edvin Habek & Daniel Kasap (HRV) 3'05"

Inside And Outside - Yihan Lin (CHINA) 11'33"



12. rujna 2020. subota

19:00 - Tribina na temu „COVID-19 i velike svjetske promjene"

20:00 - projekcije filmova uz razgovore s autorima

U zoni ograničenja - Srđan Vrančić (HRV) 12'42"

Pandemija - Marijan Crtalić (HRV) 10'00"

From Hell To Hollywood - Jon Kroll & Scott Templeton (USA) 97'00"



13. rujna 2020. nedjelja

10:00 - odlazak festivalskog tima na spomen obilježje Gordanu Ledereru, te ruskim poginulim novinarima Noginu i Kurinoyu kojima je posvećen ovaj festival.

Iako je ova godina skromna po manifestacijama unutar festivala, kvaliteta filmova je vrhunska, osobito jer će publika vidjeti neke filmove premijerno. Osim što će se sve odvijati pod posebnim mjerama zaštite od virusa, program će imati i live stream putem društvenih mreža. Selektor filmova je Daniel Pavlić, a organizatori su Hrvatsko novinarsko društvo, te Ekološko kulturna scena EKS iz Hrvatske Kostajnice.