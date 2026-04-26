Serija "Off-Campus" stiže na Prime Video

Ljubitelji suvremenih romantičnih romana širom svijeta napokon su došli na svoje. Amazon Prime Video službeno je potvrdio da će se prva sezona serije Off Campus, temeljena na planetarno popularnom književnom serijalu autorice Elle Kennedy, početi prikazivati 13. svibnja 2026.. Ova vijest izazvala je val oduševljenja među čitateljima koji godinama prate ljubavne zgode i nezgode elitnih hokejaša s Briar Universityja.

Od stranica knjige do streaming ekrana

Prva sezona serije fokusirat će se na prvu knjigu u serijalu, kod nas poznatu pod naslovom Nagodba (The Deal). Priča prati neočekivanu romansu između Hannah Wells, talentirane studentice glazbe koja mrzi hokej, i Garretta Grahama, kapetana i najveće zvijezde sveučilišnog hokejaškog tima. Njihov odnos započinje obostrano korisnim dogovorom: on njoj pomaže da privuče pažnju simpatije, dok ona njega podučava kako bi položio težak ispit i ostao u timu. No, kemija između njih brzo pretvara lažne spojeve u nešto puno stvarnije.

Glumačka postava koja obećava

Amazon je pažljivo odabrao glumačku postavu kako bi oživio voljene likove. U glavnim ulogama naći će se:

Posebno iznenađenje za obožavatelje je pojava Stevea Howeya u ulozi Garrettovog oca, Phila Grahama.

Što možemo očekivati?

Serija je opisana kao moderna "koledž sapunica" koja ne bježi od složenih tema poput odrastanja, samootkrivanja i prevladavanja trauma, sve to upakirano u seksi i zabavnu atmosferu sveučilišnog kampusa. Produkcija je bila toliko uvjerena u uspjeh da je Amazon obnovio seriju za drugu sezonu i prije nego što je prva uopće počela.

Svih osam epizoda prve sezone bit će dostupno istovremeno. To znači da se gledatelji mogu pripremiti za maratonsko gledanje (tzv. binging) već prvog vikenda nakon premijere. 13. svibnja rezerviran je za led, ljubav i početak jedne nove televizijske opsesije na Amazon Prime Video.

