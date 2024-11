Šansa za hrvatske znanstvene inovatore

Startup tvrtke u zdravstvu, mala i srednja poduzeća, bolnice, sveučilišta, istraživačke institucije u Hrvatskoj i 18 drugih zemalja u regiji sada imaju priliku plasirati svoje inovacije na tržište preko novog SPICE programa, koji nudi do 160,000 eura potpore za razvoj, komercijalizaciju i mentorstvo za svaki projekt. Program se sastoji od stručnjaka iz EIT Health mreže, najvećeg sustava zdravstvenih inovacija u Europi, a kandidati koji se prijave mogu postati dio te mreže.

Hrvatski zdravstveni inovatori imaju priliku da „podignu" svoj posao na novu razinu pomoću SPICE-a (Strategic Partnership Initiatives for Competitive Edge), novog programa iniciranog od strane EIT Health InnoStars, koji je dio Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT), tijela Europske unije. S ciljem poticanja brzog ulaska na tržište za vrhunska zdravstvena rješenja, SPICE program nudi do 100,000 eura u uslugama za razvoj i komercijalizaciju i dodatnih 60,000 eura u mentorstvu i obuci za do 10 iznimnih timova.

Prijave su sada otvorene za sve zainteresirane i traju sve do 31. listopada. U ovom novom programu, EIT Health InnoStars traži startupove, srednja i mala poduzeća i druge institucije u Hrvatskoj i 18 drugih zemalja u Središnjoj, Istočnoj i Južnoj Europi, gdje je stopa inovacija umjerenija nego u Zapadnoj i Sjevernoj Europi.

Zadovoljavajući kandidati koji se prijavljuju - startupovi, sveučilišta, bolnice, srednja i mala poduzeća ili istraživačke institucije moraju prezentirati inovativna zdravstvena rješenja koja su dosegla barem Technology Readiness Level 6 (TRL 6), što znači da su njihova rješenja u fazi prezentiranja prototipa u relevantnom okruženju. Ovaj korak je ključan za tvrtke koje su spremne ići korak dalje, u „stvarni" svijet primjene i komercijalizacije.

Sveobuhvatna podrška za povećanje

Do 100,000 eura bit će dostupno po timu u formi ne-financijskih usluga dostupnih od SPICE Implementing partnera, grupe ljudi sačinjenih od stručnjaka koji su odabrani diljem Europe. Ove usluge pomoći će kandidatima da savladaju sve prepreke u njihovom putu prema tržištu, uključujući regularnu podršku, kliničku potvrdu, tehnološke inovacije, privatnost podataka i komercijalnu strategiju.

Uz financijsku potporu, SPICE kandidati dobit će i benefit kroz stručno mentorstvo prema njihovim zasebnim potrebama. Do 60,000 eura po timu, kandidati će dobiti specijalizirane smjernice od EIT zdravstvenih InnoStars stručnjaka, mreže vodećih zdravstvenih profesionalaca iz cijele Europe. Ovo mentorstvo će se fokusirati na savladavanje izazova u rastućim zdravstvenim inovacijama, od osiguravanja sredstava do savjetovanja u zdravstvenim regulacijama.

„SPICE program otvara nove vidike za inovatore u Hrvatskoj i diljem Europe," izjavio je Alessio Smeraldo, EIT Health InnoStars Business Creation Lead. „Omogućavajući pristup uslugama i stručnom mentorstvu, SPICE će omogućiti inovatorima da navigiraju kroz izazove komercijalizacije u zdravstvenom sektoru te će steći kompetitivnost na tržištu. Naš cilj je visoko potencijalne inovacije pretvoriti u uspješne, mjerljive tvrtke koji mogu preživjeti u kompetitivnom zdravstvenom Europskom tržištu."

Stvaranje dugotrajnih veza u elitnoj mreži

S prošlom uspješnom pričom kao što je Ani Biome, EIT Health-accelerated startupom, Hrvatska je dugo bila žarište za zdravstvene inovacije. SPICE nudi upravo jedinstvenu priliku da hrvatskim inovatorima u povezivanju sa širom europskom mrežom i tako dobiju pristup ključnim resursima.

„Jedan od ključnih benefita SPICE-a je prilika kandidatima da postanu članovi EIT Health InnoStars, najvećom mrežom europskih zdravstvenih inovatora," dodao je Alessio Smeraldo, EIT Health InnoStars Business Creation Lead. „Članovi elitne mreže imaju pristup raznim resursima, suradnjama i strategijskim partnerima koji su ključni u izgradnji uspješnog zdravstvenog poslovanja. SPICE kandidati neće samo imati benefite za vrijeme trajanja programa već će izgraditi kontakte i prilike koje su dostupne kroz EIT Health InnoStars."

Kako se prijaviti na SPICE

Prijava za kandidate je otvorena sada i trajat će sve do 31. listopada. SPICE program započet će krajem 2024. godine i trajat će godinu dana, nudeći bezbroj usluga da se timovima pomogne plasirati na tržište pomoću njihovih zdravstvenih inovacija.

Za više informacija posjetite link: https://eithealth.eu/programmes/innostars-spice/