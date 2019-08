Samsung Galaxy Note10 – dizajniran za vrhunsko korisničko iskustvo uz nevjerojatnu snagu

Tvrtka Samsung Electronics predstavila je Galaxy Note10, novu seriju vrhunskih pametnih telefona koja spaja elegantan dizajn s moćnim značajkama performansi i produktivnosti, pri čemu korisnicima omogućuje da maksimalno iskoriste svaki trenutak. Inspiriran savršenim balansom između poslovnih i osobnih aktivnosti, Galaxy Note10 korisnicima pruža slobodu i mogućnost da iskažu svoju kreativnost, ostvare svoje ciljeve i rade ono što vole - gdje god se nalaze.

„Od samog početka Note je sinonim za najbolju tehnologiju i značajke, a moderni korisnici su to prepoznali i koriste ga kako bi povećali svoju produktivnost i kreativnost. Bez obzira na to rješavaju li veliki projekt za posao, snimaju ili uređuju videozapise ili igraju omiljene igre, svaki element Galaxy Note10 pametnog telefona dizajniran je na način da pruži više, brže i bolje.", istaknuo je DJ Koh, predsjednik i izvršni direktor Odjela za IT i mobilne komunikacije tvrtke Samsung Electronics.

Dizajn kreiran za premium iskustvo

Galaxy Note korisnici ne cijene samo njegov sofisticiran izgled, već i iskustvo koje nudi tijekom korištenja. Svaki je element Galaxy Note10 uređaja dizajniran na način da se korisnici mogu u potpunosti posvetiti svojim idejama, projektima i sadržajima. Galaxy Note prvi je put dostupan u dvije veličine pa korisnici mogu odabrati onu koja im bolje odgovara. Galaxy Note10 dolazi uz S Pen olovku i 6,3-inčni Cinematic Infinity Display, dok Galaxy Note10+ i Galaxy Note10+ 5G imaju najveći Note zaslon do sada - 6,8-inčni Cinematic Infinity zaslon.

Zaslon Note10 uređaja najbolji je Samsungov zaslon od ruba do ruba, osmišljen kako bi korisnici nesmetano uronili u omiljene TV serije, filmove i igre te imali besprijekoran doživljaj gledanja i stvaranja sadržaja. Osim toga, Cinematic Infinity zaslon od ruba do ruba gotovo da je bez okvira, dok je unutarnji zaslon za prednju kameru malen i centriran kako bi osigurao vrhunski dizajn. Ovaj nagrađivani Dynamic AMOLED zaslon s HDR10+ certifikatom i dinamičkim preslikavanjem tonova donosi svjetlije fotografije i videozapise nego kod ostalih Note uređaja, a odlikuje se širokim rasponom boja. Zaslon Galaxy Note10 uređaja potvrdio je i UL zbog njegove 98% ujednačenosti boja i svjetline te prozirnosti otvora kamere od čak 92%. Također, za ugodnije gledanje značajka Eye Comfort smanjuje plavu svjetlost bez utjecaja na kvalitetu boje.

Produktivnost uređaja koja pruža najbolje od svakog trenutka

Galaxy Note10 ima inovativnu tehnologiju, poboljšane mogućnosti i snažne značajke, koji su spojeni kako bi korisnicima pružili maksimalnu slobodu i produktivnost u radu. Također, ovaj pametni telefon donosi i brojne prednosti S Pen olovke pa korisnici uoči sastanka mogu dovršiti bitne aktivnosti - pretvoriti bilješke s papira u digitalni tekst, prilagoditi njihovu veličinu i promijeniti format dokumenta, primjerice, u Microsoft Word. Osim toga, korisnici sada mogu prilagoditi bilješke mijenjajući boju te smanjujući i povećavajući količinu teksta.

Galaxy Note10 uređaj dolazi s unaprijeđenom S Pen olovkom i temelji se na Bluetooth tehnologiji. Za razliku od Galaxy Note9 uređaja, redizajnirana S Pen olovka s funkcijom pokreta S Pen Air korisnicima daje mogućnost prilagodbe, tako da mogu igrati videoigre ili koristiti omiljene aplikacije pomoću gesta, odnosno na način koji im je najprirodniji.

Galaxy Note10 dolazi s proširenim mogućnostima Samsung DeX-a, što korisnicima znatno olakšava rad. Putem jednostavne USB veze, korisnici mogu upravljati datotekama te koristiti mobilne aplikacije pomoću miša i tipkovnice, pri čemu podatke na uređaju čuva sigurnosna platforma Samsung Knox. Uz navedeno, uz Galaxy Note10 korisnici se jednim klikom mogu izravno povezati sa svojim Windows 10 računalom. Tako mogu nesmetano pogledati obavijesti, primati i slati poruke te pregledavati fotografije bez upotrebe pametnog telefona.

Profesionalne fotografije na dohvat ruke

Galaxy Note10 sadrži najsuvremenije alate za snimanje zadivljujućih videozapisa i fotografija te, zahvaljujući kombinaciji napredne tehnologije za obradu slika i softvera, podiže mobilne videozapise i fotografije na novu razinu. Galaxy Note10 omogućuje korisnicima snimanje profesionalnih videozapisa koji izgledaju i zvuče nevjerojatno i to bez korištenja dodatne opreme. Uz značajku Video Live Focus, korisnici će se lako usredotočiti na objekt koji fotografiraju, dok značajka Zoom-in Mic pojačava i izolira željene zvukove. Nova i poboljšana značajka Super Steady stabilizira i olakšava snimanje.

Nakon što su snimili svoj video, korisnici Galaxy Note10 mogu ga jednostavno uređivati ​​u pokretu, pomoću S Pen olovke. Za sve kojima je potrebna još veća kontrola nad snimkama, Adobe Rush na Galaxy Note10 integrira korištenje S Pen olovke sa svojim sofisticiranim paketom alata za uređivanje. Također, za gejmere i vloggere koji žele dodati osobnost streamingu, poboljšati svoje tutoriale i kreirati zabavniji i privlačniji videozapis, Galaxy Note10 uvodi Screen Recorder pomoću kojeg će jednostavno snimiti sve što se prikazuje na zaslonu te dodati željene reakcije.

Galaxy Note10 integrira 3D mogućnosti fotoaparata, kao i značajke umjetne inteligencije. Uz ultraširoki objektiv, tu je i 3D skener za Galaxy Note10+ te fotoaparat DepthVision koji može skenirati bilo koji objekt i odmah ga pretvoriti u pokretno 3D uređivanje. Također, noćni način rada sada je dostupan i na prednjoj kameri, što korisnicima osigurava vrhunske selfije i u tamnim uvjetima, bez obzira na to je li riječ o fotografiranju večere, koncerta ili zalaska sunca.

Moćne značajke za Note10 korisnike

Korisnici Note10 pametnog telefona svoj uređaj ne koriste samo za rješavanje svakodnevnih zadataka, već i za velike projekte poput vođenja posla, uređivanja videozapisa na društvenim mrežama te stvaranja prekrasnih ilustracija pomoću S Pen olovke. Kako bi mogli raditi još brže i bolje, Galaxy Note10 je dizajniran s vrhunskim hardverom i naprednim značajkama. Jedna od njih je i super brzo punjenje. Točnije, Galaxy Note10+ podržava punjenje od 45 W, što znači da u samo 30 minuta korisnici mogu napuniti svoj uređaj koji će trajati cijeli dan. Uz navedeno, dostupna je u Wireless PowerShare značajka za bežično punjenje Galaxy Watch, Galaxy Buds i sličnih uređaja.

Moderne mobilne igre sadrže bogate grafike, a za neponovljivo igračko iskustvo potrebne su vrhunske specifikacije. Upravo Galaxy Note10 pruža optimalne performanse tijekom igranja, a zajedno s Game Booster značajkom zasnovanom na umjetnoj inteligenciji, optimizira performanse i potrošnju energije ovisno o igri. S uslugom streaminga PlayGalaxy Link P2P korisnici mogu nastaviti igrati gdje su stali na bilo kojoj PC igri, čak i kad se ne nalaze na jednom mjestu.

Uz LTE i 5G opcije, Note10 korisnici mogu raditi sve što vole i to iznimno brzo. Galaxy Note10+ 5G koristi svu snagu mreže nove generacije za streaming videozapisa visoke rezolucije, preuzimanje super brzog sadržaja i streaming grafički zahtjevnih igara. Note10+ 5G mijenja način na koji korisnici konzumiraju sadržaj i povezuju se s prijateljima i obitelji.

Dio Galaxy ekosustava

Galaxy Note10 uređaji nalaze se u srcu Galaxy ekosustava, vrhunskih proizvoda i usluga koji korisnicima nude bolju dinamičnost i povezanost. Nosivi uređaji poput Galaxy Watch Active 2 ili Galaxy Tab S6 korisnicima omogućuju još više, osobito kad su u pokretu. Nadogradnje na ovim proizvodima pružaju vrhunsko korisničko iskustvo. Tako Samsung Health doprinosi ostvarenju zdravstvenih i wellness ciljeva, Samsung Pay omogućuje brze i sigurne mogućnosti plaćanja, Samsung Knox pruža sigurnosna rješenja, a Samsungova inteligentna platforma Bixby integriranu podršku za organiziraniji i povezaniji život.

Dostupnost i prednarudžba Galaxy Note10 uređaja

Od 23. kolovoza Galaxy Note10 uređaj bit će dostupan u Aura sjajnoj, Aura rozoj i Aura crnoj boji, a Galaxy Note10+ u Aura sjajnoj, Aura bijeloj i Aura crnoj boji.