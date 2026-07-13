Rundek poslao apel za svijet bez šnicla

Brojne generacije građana i ljubitelja vrhunskog zvuka okupile su se na rasprodanom glazbeno-ekološkom događaju godine pod vedrim ljetnim nebom! U subotu, 11. srpnja 2026. godine, legendarni Darko Rundek & Ekipa stupili su na pozornicu na prepunoj Šalati kako bi proslavili zajedništvo i slobodni, divlji tok glazbe i života. Bio je ovo uistinu nesvakidašnji i drugačiji koncert, a publika svih uzrasta jedinstvenu je atmosferu prihvatila s potpunim oduševljenjem.

„Revolucija počinje na tanjuru"

Kultni glazbenik potvrdio je da ovaj susret sa zagrebačkom publikom nosi duboku poruku osviještenosti i preispitivanja naših svakodnevnih navika, što je sažeo u upečatljivu i jasnu poruku.

„Postoji velika revolucija i postoji mala revolucija. Mala revolucija je kada se ljudi dignu na noge, ispune ulice, bore se protiv zle vlasti. Postoji velika revolucija. To je revolucija u kojoj pobjeđujemo svoje vlastite loše navike. Jedna od tih loših navika, koja vodi do jako puno užasnih boli i destrukcije svijeta, to je navika da jedemo puno mesa. Kaže pjesma - ako ne želiš patiti, ne možeš nanositi patnju nikome tko osjeća bol i nagon za samoodržanjem. Ovaj se koncert zove 'Zelena Šalata za svijet bez šnicla', poručio je Darko Rundek s pozornice te nastavio pjevati stihove: „Revolucija počinje na tanjuru".

Koncert posvećen „svijetu bez šnicli" održan je na 41. obljetnicu kultnog albuma „Bolero" grupe Haustor, a Rundeku su se na pozornici pridružili originalni članovi Capri (saksofon, klavir) i Zexa (električna gitara), donoseći bezvremenske klasike poput „Ene", „Šala od svile" i „Šejna". Izvedba novog singla „Rijeka", nastalog u jeku borbe za spas prirodnih ljepota Vrela Une, uvela je publiku svih uzrasta u magičnu ljetnu noć.

„U zraku se tijekom cijele večeri snažno osjetila međusobna podrška i zajednička želja za pravednijim odnosom prema prirodi i životinjama. Predivna je činjenica da cijelu seriju većih koncerata Rundek i njegov bend posvećuju upravo pitanjima očuvanja prirode i zaštite životinja o kojima se u javnosti premalo govori", ističu iz udruge Prijatelji životinja, oduševljeni sjajnim odazivom i podrškom publike na Šalati.

Korak prema boljoj budućnosti

Kako je izgledalo ovo nesvakidašnje i angažirano glazbeno putovanje, možete pogledati u videozapisu koji prenosi djelić sjajne atmosfere, energiju publike i ključne trenutke ove posebne večeri.

U sklopu koncertnog prostora na Šalati, udruga Prijatelji životinja imala je svoji informativni štand. Brojni posjetitelji koncerta zaustavljali su se na štandu kako bi se informirali o suosjećajnom načinu života, prednostima koje donosi veganska hrana i održivost te kako bi podržali rad udruge posvećen očuvanju prirode i životinja. Majice prigodno napravljene za ovaj događaj su planule, no biti će dostupne na nadolazećem ZeGeVege festivalu.

„Vrijeme je da ujedinjeni učinimo korak prema boljoj budućnosti. Ovaj koncert bio je jedan od najljepših načina da putem glazbe pokažemo zajedništvo i okupimo se za dobrobit svih živih bića", zaključuju Prijatelji životinja.

Više informacija o Rundekovu zalaganju za životinje, prirodu i održivu budućnost dostupno je na www.prijatelji-zivotinja.hr.