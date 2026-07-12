Aktivisti protiv megafarmi upali na koncert Rundeka

Na zagrebačkoj Šalati 11. srpnja 2026. godine održan je koncert Darka Rundeka & Ekipe, a uz odličnu atmosferu obilježen je i upadom aktivista na pozornicu. Članovi udruga Zelena akcija i Prijatelji životinja u jednom trenutku popeli su se na pozornicu i razvili transparente kojima su pozvali tisuće posjetitelja da se pridruže borbi za spas Hrvatske od megafarmi i klaonica.

Rundek nije ostao imun na ovu scenu, već je i sam uputio apel te se obratio publici. „Pilićarske farme, kao što im i samo ime kaže, ne dopuštaju kokošima niti da odrastu. Oko takvih megafarmi ne može rasti ništa drugo. Protiv njih ima smisla pobuniti se u ime dostojanstvenog života nas i naših potomaka. Hvala Prijateljima životinja, Zelenoj akciji i mnogobrojnim građanskim inicijativama što tu pobunu vode", emotivno je poručio Rundek.

Podrška borbi za spas Hrvatske

Kultni Darko Rundek & Ekipa priredili su nezaboravan doživljaj na otvorenom. Ovaj nesvakidašnji koncert nosio je i snažnu poruku ekološke osviještenosti. Legendarni glazbenik privukao je tisuće posjetitelja svih generacija ujedinivši ih oko važnih pitanja očuvanja prirode, zaštite okoliša i životinja te održivosti.

Prijatelji životinja, Zelena akcija i 12 građanskih inicijativa, uz podršku više od 160 udruga i brojnih građana, već dvije godine aktivno se bore protiv megafarmi i megaklaonica. Dosad su održali niz upečatljivih akcija uključujući nedavni prosvjedni skup ispred Vlade pod sloganom „Selo gori, a Vlada se češlja" tražeći da se posluša volja naroda i zaštiti njihov jedini dom obustavom svih postupaka za izgradnju megafarmi i klaonica u Hrvatskoj.

Zastrašujući kapaciteti i ekološka bomba

Aktivisti konstantno upozoravaju nadležne da planirani projekti predviđaju zastrašujući kapacitet od više od 200 milijuna pilića godišnje, što našu zemlju pretvara u ekološku bombu i smetlište Europe za prljave industrije koje su druge države već odbile.

Pozivaju se na službene dokumente i postupke procjene utjecaja na okoliš, koji otkrivaju da se u Lekeniku planira izgradnja kompleksa za preradu peradi od 100 do čak 150 tisuća tona otpada, uz dodatni pogon za 120 milijuna pilića godišnje. Navode i da je u Popovači izdano rješenje za 200 tisuća tona godišnje. Uz ove konkretne brojke koje ističu, upozoravaju da planirane megafarme i klaonice nepovratno uništavaju i zagađuju tlo amonijakom, a podzemne pitke vode štetnim tvarima i nitratima stvarajući ujedno idealnu podlogu za širenje zaraza i virusa.

Kao primjer navode peradarski megapogon u Donjoj Dubravi kod Legrada, smješten svega 38 metara od Regionalnog parka Mura-Drava i 320 metara od posebnog ornitološkog rezervata Veliki Pažut, gdje je očito da megaprofit gazi ustavno pravo građana na čist zrak i vodu.

„Gdje dođu megafarme, života nema - ni za životinje ni za ljude", zaključuju aktivisti. Zahvaljuju Rundeku na podršci i poručuju da se borba nastavlja dok se i posljednji megaprojekt ne zaustavi jer je svaki dio Hrvatske jednako važan.

Dodatne fotografije s koncerta, peticija i više informacija nalaze se na www.prijatelji-zivotinja.hr.