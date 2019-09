Rujan u kinu Kinoteka u znaku Ave Gardner

Opus američke filmske dive Ave Gardner prikazat će se u kinu Kinoteka od 17. do 28. rujna, a uključivat će ukupno devet filmova u kojima je ostvarila neke od svojih najznačajnijih uloga. Ava Gardner ostaje zapamćena u povijesti kao jedna od najljepših glumica na svijetu i jedna od najvećih ženskih legendi američke kinematografije.

Status filmske zvijezde stekla je zahvaljujući ulogama u filmovima Bosonoga kontesa, Noć iguane i Mogambo, te filmovima nastalim prema književnim predlošcima Ernesta Hemingwaya: Snijegovi Kilimandžara i Sunce se ponovno rađa. Bila je jedna od najfatalnijih žena zlatnog doba Hollywooda, a velike ljubavi su joj bili Mickey Rooney, jazz glazbenik Artie Shaw te slavni pjevač i glumac Frank Sinatra.

Ciklus Ave Gardner u utorak 17. rujna otvara krimi-drama Mito (The Bribe, 1949.), u režiji Roberta Z. Leonarda i Vincentea Minnellija. Federalni agent Rigby (Robert Taylor) odlazi u Srednju Ameriku kako bi pronašao ukradene avionske motore, te se tamo zaljubljuje u zavodljivu barsku pjevačicu (Ava Gardner), fatalnu ženu glavnog sumnjivca.

Opus uključuje i niz zabavnih romantičnih komedija u kojima je Gardner ostvarila važne uloge: Propagandisti (The Hucksters, 1947.) priča je o ratnom veteranu (Clark Gable) koji se pokušava nametnuti u svijetu oglašavanja, a niz poslovnih zavrzlama vodi ga u ljubavni trokut s ratnom udovicom (Miranda Kerr) i mladom pjevačicom (Ava Gardner). Oko ljubavnog trokuta sve se vrti i u romantičnoj drami Istočna strana - zapadna strana (East Side, West Side, 1949.) - tašti biznismen (James Mason) spetlja se s bivšom djevojkom (Ava Gardner) i tako ugrozi sretan brak s bogatom nasljednicom (Barbara Stanwyck).

U Kolibici (The Little Hut, 1957.) lady Susan Ashlow (Ava Gardner) nakon brodoloma završava na pustom otoku sa suprugom i ljubavnikom (David Niven i Stewart Granger), a divu u ljubavnom trolistu s Clarkom Gableom i Grace Kelly gledamo u romantičnoj afričkoj avanturi Mogambo Johna Forda, jedinom filmu za koji je Gardner bila nominirana za Oscara.

U drami Veliki grešnik (The Great Sinner, 1949.), nastaloj prema romanu Kockar F. M. Dostojevskog, Ava Gardner pojavljuje se u ulozi fatalne žene zbog koje će mladi pisac (Gregory Peck) završiti u paklu ovisnosti o kocki, a u povijesnoj drami Spojište Bhowani (Bhowani Junction, 1956.) Georgea Cukora tumači ulogu ženu englesko-indijskog porijekla koja traga za identitetom usred kaosa povlačenja Britanaca iz Indije.

Ciklus Ave Gardner krajem rujna zaključuju hladnoratovska drama s elementima trilera Sedam dana u svibnju (Seven Days in May, 1964.) Johna Frankenheimera s Burtom Lancasterom i Kirkom Douglasom i psihološka drama Noć iguane (The Night of the Iguana, 1964.) Johna Hustona, zanimljiv i napet film nastao prema kratkoj priči Tennesseeja Williamsa.

