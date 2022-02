Róisín Murphy na INmusicu

Bogati program INmusic festivala #15 već je najvećem hrvatskom glazbenom festivalu donio titulu jednog od 20 najboljih i najiščekivanijih festivala u svijetu po odabiru institucije glazbenog novinarstva, britanskog New Musical Expressa, a najnovijim programskim pojačanjem INmusic festival #15 postaje još bolji! Róisín Murphy probila se na svjetsku scenu kao istaknutija polovica elektro dua Moloko početkom 2000-tih, a čiji hitovi i danas čine svaku respektabilnu kućnu plesnu playlistu.

Nakon razlaza Moloka, Róisín Murphy započinje iznimno uspješnu i umjetnički raznoliku solo karijeru koja svoj kvalitativni vrhunac tek doseže. Nepredvidljiv i eksperimentalan pristup elektronskoj glazbi s izraženim plesnim potencijalom Róisín Murphy je predstavila već sa debitantskim solo albumom 'Ruby Blue' izdanim 2005. godine uz jednoglasno pohvalne kritike. Uslijedio je komercijalno uspješniji i objektivno izvrstan album 'Overpowered' 2007. godine koji je Róisín Murphy na oduševljenje publike predstavila i na drugom izdanju INmusic festivala.

Uz sporadične nove singlove i glazbene suradnje, nadolazećim periodom karijere svestrane i razigrane Róisín Murphy dominirao je opsežan popis koncertnih nastupa i turneja, modni projekti i obitelj. Povratak u studio naznačio je EP na talijanskom 'Mi Senti' 2014. godine, a već iduće godine izlazi novi pop eksperiment neustrašive Róisín Murphy, 'Hairless Toys' 2015. godine i 'Take Her Up to Monto' 2016. godine. Reinterpretacijom i samouvjerenim poigravanjem s retro utjecajima disca i minimalističkog funka na dugo očekivanom petom studijskom albumu 'Róisín Machine' izdanom u listopadu 2020. godine, Róisín Murphy ulazi u novu eru plesne klupske glazbe za 21. stoljeće i predstavlja jedan od najboljih albuma u 2020. po mišljenju svjetskih glazbenih kritičara. Savršena glazbena podloga za plesni povratak na velike pozornice i dugo očekivani susret s mnogobrojnom publikom obilježiti će i impresivno slavljeničko izdanje INmusic festivala #15!

Róisín Murphy pridružuje se već potvrđenim nastupima The Killers, Nick Cave & The Bad Seeds, Deftones, Kasabian, Royal Blood, IDLES, White Lies, Fontaines D.C., Gogol Bordello, Amadou & Mariam, Sleaford Mods, The Comet Is Coming, Hinds, Dry Cleaning, Tamikrest i dr. u sklopu odgođenog jubilarnog izdanja INmusic festivala #15 koje će se održati na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu po prvi put u trajanju od četiri festivalska dana, od 20. do 23. lipnja 2022. godine.

Četverodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #15 po cijeni od 599kn dostupne su putem službenog festivalskog webshopa, a već kupljene trodnevne ulaznice za INmusic festival #15 ostaju važeće i za puna četiri festivalska dana u novim datumima održavanja jubilarnog izdanja INmusic festivala. Višestruki posjetitelji INmusic festivala registrirani kao članovi INmusic cluba imaju mogućnost ostvariti popuste na ulaznice za sebe i svoje prijatelje u iznosu do 100 kuna.