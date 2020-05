RockLive ipak sljedeće godine

Uslijed pandemije Covid-19 virusa, kao i većina festivala našli smo se u nezavidnoj poziciji pripremanja festivala u uvjetima koji to ne omogućuju na najbolji način. Iako u posljednjim danima u Hrvatskoj bilježimo puno bolje stanje, mjere koje su još uvijek na snazi ne čini se kao prihvatljive za održavanje ovakvog festivala.

Kako bi bili u potpunosti pošteni prema posjetiteljima, ali sponzorima i drugim partnerima, smatramo kako je došlo vrijeme da donesemo ovakvu odluku i da daljnje čekanje razvoja situacije više nema smisla.

Ove godine trebao se održati RockLive Festival #10, festival koji je nastao i sve ove godine funkcionirao na glazbenom entuzijazmu i volonterstvu, te smatramo kako obilježavanje ovog jubilarnog izdanja nije zaslužilo ovakve uvjete.

Zato, RockLive Festival #10 odgađamo za 2021. godinu i to od 22. do 24. srpnja, kada se nadamo da ćemo festival uspjeti održati onako kako smo navikli, uz puno druženja, veselja i odlične glazbe, a sve to na predivnom jezeru Šoderica pored Koprivnice.

Svi do sada objavljeni izvođači, a to su TBF, Mortal Kombat, Kandžija, Porto Morto, Kraj Programa i M.O.R.T., nastupit će i na novoj verziji festivala.

***

Sve kupljene ulaznice vrijede i za novi datum. Ukoliko vam novi termin ne odgovara, povrat novca za ulaznice kupljene preko Entrio platforme (bilo online na entrio.hr ili gotovinom na jednom od Entrio prodajnih mjesta) potrebno je zatražiti isključivo preko https://www.entrio.hr/refund web forme najkasnije do 23.08.2020.

Napominjemo, povrat za ulaznice kupljene na prodajnom mjestu više nije moguće ostvariti na prodajnom mjestu!

Obzirom na trenutno stanje u event industriji uzrokovano pandemijom koronavirusa, skrenuli bismo pažnju na to da imate mogućnost odustati od slanja zahtjeva za povrat novca od kupljenih ulaznica, čime direktno podržavate organizatore, izvođače i cijelu event industriju koja će u ovom izuzetno teškom periodu zabrane okupljanja pretrpjeti veliku štetu. Ukoliko ste u mogućnosti, takva gesta će značajno pomoći oporavku cijele scene koja će moći brže i lakše stati na noge i nastaviti producirati kulturni sadržaj.

***

Prodaja ulaznica za RockLive Festival #10 privremeno je obustavljena, a naknadno ćemo vas obavijestiti o novom početku prodaje.

Početna cijena festivalske ulaznice biti će 90kn!