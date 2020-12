Rijeci produžena titula Europske prijestolnice kulture

Prvi je to put u povijesti da projekt EPK traje dulje od jedne kalendarske godine, a sljedeći gradovi nositelji EPK titule svoje projekte će morati odgoditi za godinu dana.



U tvrtki Rijeka 2020 smatraju da produljenje titule svakako ima simbolično značenje, no još uoči donošenja odluke upozorili su da sa sobom nosi i probleme:



- Prije svega tu su terminski problemi jer je produljenje predloženo do konca travnja iduće godine, a znamo da je nama najzanimljivija sezona počinje od Uskrsa. S druge strane, naravno to produljenje titule ne dolazi uz dodatna financijska sredstva, ističe Irena Kregar Šegota, direktorica tvrtke Rijeka 2020.

- Mi smo u ovim okolnostima zadržali jednu razinu financiranja koja je bila moguća, naravno ne u punini jer je i program radikalno smanjen, kao i broj zaposlenika, ali mislim da smo uspjeli osigurati sredstva koja su potrebna za realizaciju, poručila je ministrica Obuljen Koržinek.

Direktorica Kregar Šegota najavljuje da će program pripremiti s onime s čime raspolažu:

- Završit ćemo i zaključiti programske pravce koje smo provodili ove godine, razmišljamo o nekim dodatnim programima i moramo svakako pripremiti program koji će zaključiti godinu, nekakav program zatvaranja, kaže Kregar Šegota.

U Rijeci se još uvijek mogu pogledati dvije odlične izložbe - riječ je o izložbi Balthazargrad u Muzeju Moderne i suvremene umjetnosti kao i o izložbi Fiume Fantastica u Export Drvu.