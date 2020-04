Ribafish nastavlja pripreme za jedinstveni otočni izazov

Pandemija koronavirusa i globalna ograničenja aktivnosti ipak nisu spriječili Head&Shoulders i poznatnog blogera i novinara Domagoja Jakopovića Ribafisha da nastave s pripremama za ljetni otočni izazov u kojemu će Ribafish povezati 17 otoka srednjeg Jadrana. Osim povezivanja otoka Ribafish i udruga RokOtok će u sklopu projekta „Očistimo zajedno jadranske plaže od plastike" na svakom od otoka očistiti jednu plažu. Plastika će s plaža biti uklonjena uz pomoć vrijedne donacije koju će za tu namjenu izdvojiti Head&Shoulders. Svakom kupnjom proizvoda Head&Shoulders i kupci se do kraja travnja mogu uključiti i podržati napore da se jadranske plaže očiste od plastike.

Iako većinu svog vremena provodi kod kuće, slušajući savjete Nacionalnog stožera za borbu protiv koronavirusa, Ribafish nastoji svakodnevno trenirati i održavati kondiciju kako bi što spremniji dočekao srpanjski početak otočnog izazova. Također je u stalnom kontaktu s predstavnicima otočnih općina u koje će doplivati i s kojima dogovara pojedinosti oko druženja s djecom i zajedničkog čišćenja plaža ako to prilike dopuste.

„Svakodnevno pokušavam održavati kondiciju koliko je to moguće u ovim uvjetima. Ne očekujem da će biti lagano, ali uz svu podršku koju primam vjerujem da ću svladati i taj izazov i povezati 17 otoka srednjeg Jadrana ovog ljeta. Veseli me da se inicijativa udruge RokOtok, unatoč preprekama koje su nas zadesile, ipak odupire snažnim strujama i da će do svog cilja doplivati uspješno. Pritom mislim i na zajednički projekt s našim partnerom Head&Shouldersom uz čiju pomoć ćemo očistiti 17 otočnih plaža od plastike i na taj način i otočanima zahvaliti na podršci projektu, a naš Jadran učiniti još ljepšim", izjavio je Domagoj Jakopović Ribafish.

Projekt „Očistimo zajedno jadranske plaže od plastike" započeo je 1. ožujka u svim trgovinama diljem Hrvatske, a kupci ga sve do kraja travnja mogu podržati kupnjom bilo kojeg proizvoda vodeće marke za kosu Head&Shoulders. Kao dio kompanije Procter&Gamble, Head&Shoulders globalno je započeo proces smanjivanja upotrebe jednokratne plastike. Njegova nedavno proizvedena boca sačinjena je od najmanje 20 % reciklirane plastike skupljene upravo na plažama diljem svijeta.

Ribafish je projekt RokOtok započeo prošlog ljeta, a plivanjem namjerava povezati 50 hrvatskih otoka u spomen na svog preminulog sina Roka. Najvažniji cilj udruge RokOtok je poruka djeci i roditeljima da što više vremena provode u druženju i što je više moguće u prirodi.

Vodeća marka za kosu Head&Shoulders već neko vrijeme razvija proizvode koji su razvojno održivi i koji pogoduju zaštiti okoliša. Osim što je nova boca Head&Shouldersa djelomično izrađena od plastike prikupljene na plažama, kompanija Procter&Gamble neprestano radi na razvoju brojnih drugih inovacija koje pomažu da se smanji globalni utjecaj na okoliš.

„Usprkos novom globalnom izazovu, Head&Shoulders i udruga RokOtok ne prestaju raditi na pripremama za projekt „Očistimo zajedno jadranske plaže od plastike". Vjerujemo da ćemo ostvariti zadani cilj, a to je čišćenje 17 jadranskih plaža od plastike. No, onaj najvažniji cilj je ipak zajedništvo u dugotrajnoj promjeni navika i zaštita dragocjene prirode", izjavila je Lana Zanne Latos, direktorica Procter&Gamblea za Hrvatsku i Sloveniju.

Više o ovogodišnjoj ruti plivanja Domagoja Jakopovića Ribafisha možete pronaći na http://rokotok.hr/?p=1117. Pojedinosti dolaska na pojedine lokacije, plaže koje će se čistiti i informacije kako se pridružiti bit će objavljene naknadno i u skladu s preporukama Nacionalnog stožera za zaštitu od koronavirusa na internetskoj stranici Udruge RokOtok kao i na stranicama Udruge na društvenim mrežama.