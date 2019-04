RF spektar za zemaljsku digitalnu televiziju na javnom natječaju

Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) je na sjednici održanoj 18. travnja 2019. donijelo odluku o raspisivanju javnog natječaja za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u pojasu 470-694 MHz za pružanje usluge upravljanja trima elektroničkim komunikacijskim mrežama zemaljske digitalne televizije na području Republike Hrvatske. Riječ je o multipleksima M1, M2 i L1.

U spomenutim multipleksima koristit će se noviji DVB-T2 standard i h.265/HEVC sustav kodiranja. Prelazak na učinkovitiji DVB-T2 standard i h.265/HEVC sustav kodiranja će omogućiti nastavak emitiranja postojećih televizijskih sadržaja u visokoj razlučivosti (HDTV) za sve nakladnike, uvođenje novih sadržaja i dodatnih usluga te oslobađanje RF spektra druge digitalne dividende za daljnji razvoj mobilnih usluga.

Uvjeti sudjelovanja na natječaju i donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude propisani su natječajnom dokumentacijom, koja se može besplatno preuzeti na sljedećoj poveznici.

Ponude na natječaj mogu se podnijeti HAKOM-u najkasnije do 14. lipnja 2019. do 10 sati po srednjoeuropskom vremenu, neovisno o načinu dostave ponude. Odluka o izdavanju dozvole donijet će se najkasnije do 12. srpnja 2019.